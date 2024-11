Peu de gens comprennent ce nouveau panneau de signalisation qui arrive sur les routes

Des nouveaux panneaux de signalisation apparaissent régulièrement sur les routes. Ils visent à répondre à des besoins spécifiques qui évoluent sans cesse. En voici un qui vient d’être installé chez nos voisins d’outre-Rhin qui porte à confusion.

Les habitudes routières évoluent sans cesse. Pour être à la page de ces évolutions, les panneaux de signalisation évoluent aussi. On peut par exemple penser à ce panneau « chat en balade » qui fleurit un peu partout en Normandie. Ou bien cet autre panneau, plus rare, que de nombreux automobilistes ne connaissent pas.

Il en est un qui vient de faire son entrée sur les routes allemandes. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sème la confusion la première fois que les conducteurs tombent dessus. Il faut rappeler que l’Allemagne est toujours à la pointe de l'innovation quand il s’agit de signalisation routière.

Crédit photo ; Bob Douglas/ iStock

Par ailleurs, chaque pays d’Europe possède ses propres panneaux de signalisation selon les réglementations en vigueur. Mais aussi sa propre signalétique pour une même règle : par exemple, le panneau autorisant le passage au feu d’un cycliste représente une flèche verte et un vélo sur fond noir en Allemagne, tandis qu’en France il s’agit d’un triangle jaune avec un vélo sous le feu de circulation.

Un panneau qui sème le doute chez les automobilistes

Crédit photo : Frandroid

Ce nouveau panneau rond destiné aux automobilistes allemands présente un contour rouge et un fond blanc. Sur ce fond blanc est représentée une voiture rouge à côté d’un vélo et d’un scooter noirs. Que peut-il bien signifier ?

Cette nouvelle signalisation symbolise une interdiction de par sa forme arrondie. Cette interdiction s’adresse aux automobilistes qui voudraient dépasser un deux-roues sur les routes. Le geste est donc interdit en Allemagne en présence de la signalétique. Il s’agit d’une mesure qui n’existe que sous forme expérimentale en France, comme à Toulouse avec le panneau ci-dessous.

Crédit photo : Le Journal Toulousain

La signalisation vise à renforcer la sécurité des usagers des deux-roues, plus vulnérables sur la route que les automobilistes, forcément plus protégés à bord de leur voiture. Elle doit également permettre aux deux-roues de pouvoir rouler plus sereinement sur les routes et garantir leur sécurité. Plus indirectement, ce panneau rond et rouge doit inciter les automobilistes à ralentir, notamment à l’approche d’un vélo ou d’une moto.

Pourra-t-on un jour voir ce panneau apparaître en France ? Ou utiliserons-nous la version qui est actuellement testée à Toulouse ? L'avenir nous le dira.