Peut-on refuser d'aller travailler quand il fait trop chaud ?

Alors qu’une vague de chaleur touche la France depuis plusieurs jours, une question se pose du côté des salariés : peut-on refuser de travailler quand il fait trop chaud et si oui, à partir de quelle température ?

Depuis quelques jours, les températures montent en flèche en France. Une quasi-canicule s’est installée dans tout le pays, notamment dans trois villes où il fait particulièrement chaud. Les températures dépassent les 30 degrés dans toute la France et un record de chaleur a été battu ce lundi pour un mois de mai.

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Alors que les températures maximales atteignent 36 degrés dans huit départements placés en vigilance orange pour canicule, une question se pose : a-t-on le droit de refuser de travailler si l’on juge qu’il fait trop chaud et si oui, à partir de quelle température ce droit s’applique-t-il ?

Des obligations pour les employeurs

En réalité, le Code du travail ne fixe pas de température maximale au-delà de laquelle il serait interdit de travailler, comme l’indique le site spécialisé Juritravail. Un salarié doit donc se rendre sur son lieu de travail et travailler même en cas de fortes chaleurs.

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Cependant, depuis le 1er juillet 2025, les employeurs ont des obligations pendant les périodes de fortes chaleur. Ils doivent mettre à disposition des employés un espace de repos frais et ombragé, notamment pour ceux qui travaillent à l’extérieur, et leur fournir des vêtements adaptés pour “maintenir une température corporelle stable”. Les salariés doivent également avoir accès une eau potable fraîche et ne doivent pas être trop exposés à la chaleur.

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Exercer son droit de retrait

Si ces mesures ne suffisent pas, un salarié a le droit d’exercer son droit de retrait s’il estime que ses conditions de travail représentent un danger grave et imminent pour sa santé ou sa sécurité. Dans ce cas, il doit immédiatement prévenir son employeur et celui-ci ne peut pas le sanctionner ni réduire son salaire.

Cependant, l’employeur a le droit de contester la notion de danger grave et imminent s’il estime que ce n’est pas le cas. Ainsi, bien qu’il fasse très chaud, si votre santé n’est pas en danger, vous devez continuer de travailler.