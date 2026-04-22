Photo, message vocal : attention à cette arnaque aux faux colis dopée à l'intelligence artificielle

Vous avez peut-être déjà vu ce message : vous recevez un SMS avec une photo et un message vocal vous indiquant que la livraison de votre colis doit être reprogrammée. Attention, il s’agit d’une arnaque.

Les arnaques sont de plus en plus nombreuses et parmi elles, on retrouve celle qui concerne les faux livreurs. Des escrocs se font passer pour des livreurs de colis et vous contactent en affirmant que la boîte était trop volumineuse pour rentrer dans votre boîte aux lettres et que vous devez reprogrammer la livraison.

Dans ce cas, un lien est contenu dans le message et si vous cliquez dessus, vous allez être informé que la reprogrammation de la livraison est payante, et les escrocs vont vous soutirer de l’argent.

Une arnaque dopée à l’IA

Cette arnaque est tellement connue que les victimes se méfient. Cependant, les escrocs rivalisent d’idées pour la rendre encore plus crédible. Ils ont notamment recours à l’intelligence artificielle, qui est également utilisée sur Vinted pour faire croire que les acheteurs ont reçu un colis endommagé.

Crédit photo : @AndreaBensaid / X

Quand les arnaques utilisent l’IA, il peut être difficile de voir le piège car tout est fait pour faire croire à un vrai message. Les faux livreurs envoient notamment une photo très convaincante d’une personne qui tient un colis dans sa main, où votre nom et prénom sont indiqués. En arrière-plan, on peut voir un camion rempli de colis.

Un message vocal convaincant

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Cette arnaque a été signalée par le Ministère de l’Intérieur sur sa page Facebook. En plus de la photo, un message vocal est envoyé aux victimes. On entend distinctement la voix d’un homme qui annonce qu’il n’a pas pu déposer le colis. Cette voix ressemble à celle d’une vraie personne et n’est pas du tout robotique, comme l’on pourrait s’y attendre avec l’IA.

“Bonjour, je suis passé il y a 30 minutes pour déposer un colis et je vous ai envoyé un SMS pour reprogrammer la livraison”, peut-on entendre dans le message.

En définitive, tout est fait pour piéger les victimes. Pour éviter cela, la méfiance est de mise. Si vous recevez ce message, vérifiez que vous attendez bien un colis sur le site officiel du transporteur. Faites également attention à la photo : vous verrez que l’on voit uniquement votre nom et prénom et pas votre adresse postale, ce qui est suspect. En plus de cela, certaines entreprises comme Mondial Relay ne contactent jamais leurs clients par SMS.

“Afin de pouvoir détecter un message frauduleux, sachez que Mondial Relay ne vous sollicitera jamais pour : reprogrammer une livraison à une date ulérieure, contacter un numéro surtaxé, régler un supplément de frais de port, communiquer des informations confidentielles”, alerte Mondial Relay sur son site web.

Pour signaler un message suspect, n’hésitez pas à appeler le 33 700 qui centralise l’ensemble des arnaques de ce genre.