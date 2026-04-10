Voitures radars : voici les 3 modèles les plus utiliser pour vous verbaliser, méfiez-vous

Pour repérer les mauvais conducteurs, des radars mobiles sont utilisés afin de les verbaliser. Certains modèles de voitures sont plus répandus que d'autres sur nos routes, et les connaître peut changer votre façon de conduire.

Les radars fixes sont l'ennemi numéro 1 des automobilistes qui enfreignent le Code de la route. Vous l'ignorez peut-être, mais plus de 3 000 dispositifs sont déployés sur les routes françaises. Parallèlement, un autre système surveille les conducteurs un peu trop zélés, de manière bien plus discrète.

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Les radars mobiles surveillent les conducteurs sans être repérés

Il s'agit des voitures radars embarquant un système de détection automatique, dont la mission est de détecter, en roulant, les véhicules en excès de vitesse, selon le site officiel de la Sécurité routière.

Comment ça marche ? Elles possèdent des appareils embarqués à bord qui mesurent la vitesse des autres véhicules grâce à des caméras et des systèmes de géolocalisation, sans flash visible. Résultat : le conducteur flashé ne se rend compte de rien, et l'avis de contravention arrive directement dans sa boîte aux lettres, parfois plusieurs jours après les faits.

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Dans la plupart des cas, l'État fait appel à des chauffeurs privés employés par des entreprises prestataires pour contrôler les automobilistes, libérant ainsi les forces de l'ordre pour d'autres missions. Ces prestataires circulent sur l'ensemble du réseau routier, y compris les routes nationales, départementales et les autoroutes.

Ces voitures peuvent flasher des dizaines, voire des centaines d'automobilistes en une seule sortie, dans les deux sens de circulation. Une seule voiture radar peut ainsi verbaliser jusqu'à 500 conducteurs en une journée, sans que personne ne s'en aperçoive.

Des modèles de voitures plus répandus que d'autres

Cette technologie de surveillance est redoutable, car elle est installée dans des voitures banalisées, les rendant invisibles pour les futurs contrevenants. Aucun marquage particulier, aucun gyrophare apparent : ces véhicules se fondent parfaitement dans le flot de la circulation.

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Mais, selon Le Journal du Geek, il est possible de les repérer, puisque certains modèles de voitures sont plus utilisés que d'autres pour accueillir ces dispositifs. Suivez le guide !

Comme le précise le site spécialisé, en tête du classement figurent la Renault Captur, puis la Citroën C5 Aircross et la Dacia Sandero. Ces trois modèles sont particulièrement appréciés des prestataires pour leur habitabilité, leur discrétion et leur fiabilité mécanique sur de longues distances.

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La liste est complétée par la Dacia Duster, la Peugeot 308, la Peugeot 508, la Ford Focus ou encore la Ford Mondeo. Du côté de Volkswagen, on retrouve les modèles Golf et Passat. Enfin, la Seat Leon et la Skoda Octavia sont également privilégiées par les opérateurs en charge du contrôle automatisé.

Ces véhicules ont en commun d'être des berlines ou des SUV compacts très courants sur les routes françaises, ce qui les rend d'autant plus difficiles à identifier parmi les milliers de voitures qui circulent chaque jour.

La vigilance reste la meilleure des protections

Évidemment, tous les modèles cités ne sont pas des voitures radars. En effet, seule une poignée d'entre eux est équipée de ce système, soulignent nos confrères. Croiser une Renault Captur ou une Dacia Sandero ne signifie pas automatiquement que vous êtes surveillé.

Ce qu'il faut retenir, c'est que ces dispositifs mobiles peuvent opérer à n'importe quel moment, sur n'importe quelle route, et dans les deux sens. L'unique façon de ne pas en subir les conséquences reste de respecter les limitations de vitesse en vigueur, quelle que soit la situation. Un conseil simple, mais toujours d'actualité.

Vous voilà prévenus !