Vous ne devez surtout pas peindre les murs de votre chambre de cette couleur

Saviez-vous que la couleur des murs de votre chambre à coucher influe sur la qualité de votre sommeil ? Un neuroscientifique dévoile les couleurs à éviter à tout prix pour un meilleur sommeil.

Dormir est tout un art. Il y a un temps de sommeil recommandé pour être en forme et en bonne santé. Des positions à adopter pour mieux dormir et même des aliments à consommer pour passer de meilleures nuits. Il y a également un autre détail auquel on ne pense pas forcément : la couleur des murs de la chambre.

En effet, la couleur des murs peut avoir un impact positif ou négatif sur votre cerveau, selon la science. Ainsi, il y a certaines couleurs qu’il vaut mieux éviter d’avoir dans sa chambre car elles influencent la qualité du sommeil et la vitesse à laquelle on tombe dans les bras de Morphée. C’est ce qu’explique Patrick McNamara, neuroscientifique, dans une étude publiée dans le magazine Cambridge University Press.

Quelles sont les couleurs à éviter dans une chambre à coucher ?

Crédit photo : Dmitri Zelenevski/ iStock

Pour avoir un meilleur sommeil, Patrick McNamara déconseille fortement de peindre ses murs en rouge. Cette couleur éclatante augmente le rythme cardiaque, la tension artérielle et stimule beaucoup trop le cerveau. Elle le garde en alerte et donc éveillé, soit tout ce qu’il ne faut pas avant de dormir.

Le rouge n’est pas la seule couleur à éviter. La deuxième est le orange. Elle entraîne les mêmes inconvénients que pour le rouge en plus d’augmenter la mobilité musculaire, explique le neuroscientifique. Par ailleurs, et dans une autre mesure, la couleur noire est également à proscrire. Trop sombre, elle a des effets néfastes sur la santé mentale, entraînant colère, stress et claustrophobie.

Crédit photo : FollowTheFlow/ iStock

Pour s’endormir dans des conditions optimales, Patrick McNamara recommande de peindre ses murs en gris, en rose pâle ou en vert sauge. Cela confirme les résultats d’un sondage réalisé par Travelodge qui rapporte que les personnes dont les murs de la chambre sont gris dorment en moyenne 7 heures 33 par nuit. Le chiffre augmente à 7 heures 52 si les murs sont bleus. Cette teinte aide à réduire le rythme cardiaque, la tension artérielle et la respiration, ajoute Patrick McNamara.

À titre de comparaison, les personnes dont les murs sont rouges dorment en moyenne 6 heures 58 par nuit, soit une heure de moins que les personnes avec des murs aux teintes plus claires. Dès lors, vous savez ce qu’il vous reste à faire pour améliorer votre sommeil.