Punaises de lit : à quoi ressemblent les traces laissées par ces insectes sur notre literie ?

Les punaises de lit sont de plus en plus nombreuses en France. Pour savoir si vous en avez chez vous, observez votre literie : ces insectes laissent des traces sur leur passage qui permettent de les repérer.

Les punaises de lit sont un véritable fléau. Depuis cet été, elles sont de plus en plus nombreuses en France, notamment dans les grandes villes. Cependant, il n’est pas toujours évident de savoir si on en a chez soi car les punaises de lit sont difficiles à voir à l'œil nu. Cet animal nocturne ne se déplace que la nuit et se cache pendant la journée.

Il existe cependant quelques astuces pour reconnaître les signes de la présence de punaises de lit. Bien qu’ils soient peu visibles, ces insectes laissent des traces de leur passage. Si vous avez des piqûres à votre réveil, cela peut être un signe. Voici comment en avoir le cœur net.

Punaise de lit : Inspecter sa literie

Pour savoir si vous avez des punaises de lit chez vous, il est conseillé d’inspecter votre literie car ces insectes laissent des traces sur le matelas. Les punaises de lit laissent derrière elles des excréments qui ressemblent à de petits points noirs ou bruns. Ces derniers sont regroupés ou dispersés sur le matelas, notamment dans les coutures et les plis. Ils mesurent entre 1 et 3 millimètres et peuvent s’imprégner dans le tissu du matelas.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, les punaises de lit se nourrissent de sang humain et il se peut que vous les écrasiez pendant votre sommeil. Pour cela, observez vos draps. Si vous remarquez des petites taches de sang, cela peut être un signe de punaises de lit.

En grandissant, les punaises de lit muent et laissent derrière elles leurs anciennes peaux. Ainsi, vous pouvez trouver des petites peaux mortes sur ou autour de votre matelas, semblables à des exosquelettes translucides.

Enfin, les oeufs de punaises de lit sont de couleur blanche et semblables à un petit grain de riz.

Crédit photo : iStock

Si vous remarquez ces détails sur votre literie, vous avez sûrement des punaises de lit. Pour en être convaincu, fiez-vous à votre odorat. Si vous sentez une odeur inhabituelle près de votre literie, comme une odeur de coriandre, de pâte d'amande ou un parfum acide, il n’y a plus de doute. Dans ce cas, faites rapidement appel à un professionnel qui viendra éradiquer ces parasites avec un traitement adapté.