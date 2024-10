Quelles sont les marges d'erreur des radars de vitesse et comment éviter les amendes ?

Sur les routes, les radars qui contrôlent notre vitesse sont équipés d’une marge d’erreur. Voici comment éviter les amendes tout en respectant les limitations de vitesse.

Les radars sont les ennemis des automobilistes sur les routes. Si vous êtes flashé par l’un de ces appareils pour un excès de vitesse, vous recevrez une amende quelques jours plus tard. Mais savez-vous que les radars sont équipés d’une marge d’erreur ? Cette mesure a été mise en place par les autorités fançaises pour permettre aux automobilistes de bénéficier d’une légère flexibilité.

Crédit photo : iStock

Quand on conduit, nous n’avons pas toujours les yeux rivés sur notre compteur. Ainsi, nous pouvons facilement dépasser la vitesse autorisée de quelques km/h sans nous en rendre compte. C’est notamment pour cette raison que la marge d’erreur a été mise en place sur les radars. Elle a pour objectif d’aider les automobilistes sans pour autant les encourager à rouler plus vite.

Ainsi, il existe une différence entre la vitesse réelle à laquelle vous roulez et celle retenue par le radar. Mais de combien est cette marge d’erreur ? Réponse.

Les différentes marges d'erreur

La marge d’erreur varie selon le type de radar et la vitesse du véhicule. Jusqu’à 100 km/h, une marge d’erreur de 5 km/h est appliquée. Cela signifie que sur une route limitée à 90 km/h, vous pouvez théoriquement rouler jusqu’à 95 km/h. Si vous vous faites flasher, la marge d’erreur sera appliquée et la vitesse retenue sera de 90 km/h, vous ne recevrez donc pas de contravention.

Au-delà de 100 km/h, une marge de 5% par rapport à la vitesse maximale autorisée est appliquée. Selon le site du gouvernement, on compte une marge d’erreur de 5,5 km/h pour une vitesse limitée à 110 km/h, 6 km/h pour 120 km/h et 6,5 km/h pour 130 km/h.

Crédit photo : iStock

Cette limitation vaut pour les radars fixes, plus précis que les radars mobiles. Si vous vous faites flasher par un radar mobile, la marge d’erreur sera plus importante : compter une marge de 10 km/h sur une route limitée jusqu’à 100 km/h, et une marge de 10% au-delà de 100 km/h.

Bien que cette marge d’erreur existe, il ne s’agit pas d’une incitation à rouler plus vite. Pour rappel, les limitations de vitesse et les radars existent pour protéger les automobilistes sur la route, et non les contraindre. En roulant à la vitesse autorisée, vous garderez un meilleur contrôle de votre véhicule et limiterez les accidents.