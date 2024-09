Un nouveau modèle de radar invisible et automatique repéré ? La vidéo affole les internautes

Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant un nouveau radar automatique et quasiment invisible a largement été relayée, provoquant l’inquiétude et la colère des internautes. On vous en dit plus sur ce nouveau dispositif.

Pour renforcer la sécurité routière et verbaliser les automobilistes qui roulent trop vite ou qui commettent des infractions, les forces de l’ordre emploient de nombreux moyens. Les sanctions sont de plus en plus nombreuses sur les routes de France. Parmi elles, les radars.

Récemment, une vidéo montrant de petites caméras installées sur des poteaux a largement été relayée sur TikTok et X. Selon l’internaute à l’origine de la vidéo, il s’agirait de nouveaux radars automatiques et quasiment invisibles. En effet, quelques mètres avant les caméras, un panneau signale la présence de contrôles possibles sur un tronçon de 22 kilomètres.

Ce nouveau dispositif a affolé les internautes et provoqué la colère de certains d’entre eux, jugeant que ce nouveau radar était trop difficile à apercevoir. Mais s’agit-il vraiment de radars ? On vous dit tout.

Un nouveau dispositif

Selon des recherches effectuées par TF1 Info, cette vidéo aurait été tournée dans le département de l’Aude, près de La Palme, au sud de Narbonne. En réalité, il ne s’agit pas de radars. Ces dispositifs installés le long des routes sont des caméras LAPI, ce qui signifie “lecture automatique de plaque d’immatriculation”.

Crédit photo : iStock

Ainsi, ces caméras ont pour but d’identifier les plaques d’immatriculation des véhicules, et ce pour plusieurs raisons : identifier les véhicules volés, recueillir des statistiques sur la fréquentation sur la route ou repérer les véhicules polluants dans les zones à faibles émissions (ZFE).

Rassurez-vous : il n’y a donc pas de nouveaux radars impossibles à déceler sur les routes de France.