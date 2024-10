Se loger sur les Champs-Elysées pour 200 euros par mois, c'est possible avec cette astuce méconnue

Connaissez-vous le contrat d’occupation temporaire ? Ce type de contrat permet à des personnes de se loger à un prix défiant toute concurrence, y compris sur l’avenue la plus prestigieuse du monde. Explications.

Le prix de l’immobilier dépend généralement de la situation géographique du logement. À Paris, où se loger reste un luxe, le loyer médian est de 39 euros par mètre carré. Pourtant, il existe un moyen de se loger à un prix plus faible si on se penche sur un concept qui existe déjà depuis plusieurs années aux Pays-Bas.

Ce concept est basé sur un contrat : le contrat d’occupation temporaire, qu’il ne faut pas confondre avec un contrat de location. Concrètement, ce contrat permet à des organismes (bailleurs sociaux, entreprises…) d’organiser l’occupation de leurs locaux vacants par des particuliers, en attendant d’y concrétiser leurs projets (réaménagement, démolition…).

Crédit photo : iStock

Encadré par la loi, ce concept permet aux propriétaires d’amortir la vacance de leurs locaux, et de le protéger contre une potentielle installation de squatteurs. Il n’y a pas de risques de maintien dans les lieux, ni de requalification possible en baux d’habitation. Il n’y a également pas de trêve hivernale et le logement peut être récupéré à tout moment sous un mois de préavis.

Une solution de logement temporaire à moindre coût

De son côté, le résident peut donc occuper le logement à un prix très avantageux, à 200 euros maximum, toutes charges comprises. Forcément, ce tarif avantageux comporte des inconvénients puisque la durée du contrat est limitée à une période allant de deux à dix-huit mois. Ainsi, les résidents sont exclusivement des étudiants ou des jeunes actifs célibataires, généralement en colocation. Ils doivent aussi se plier à certaines règles comme l’interdiction d’organiser des fêtes ou d’avoir des animaux de compagnie.

Crédit photo : iStock

Cependant, ces types de logements peuvent surprendre puisqu’ils sont rarement vétustes. Au contraire, il existe des endroits dans le centre des grandes métropoles comme sur l’avenue des Champs-Élysées à Paris. En France, seul le groupe VPS propose ce groupe de logements. Il suffit de se rendre sur leur site internet pour trouver peut-être la perle rare, même si elle sera temporaire.

Pour espérer profiter de ce type d'hébergement, il faut pouvoir justifier de revenus réguliers ou de garants, mais aucun seuil de ressources n’est requis. Seuls un casier judiciaire vierge et une adresse de logement sont exigés.