Cet immeuble futuriste va arriver à Lyon et il sera le premier de son genre en France

À Lyon, un nouvel immeuble va ravir ses occupants : grâce à sa construction écologique, il va leur permettre de réaliser de belles économies.

À Lyon, un immeuble baptisé “Essentiel 22 26” est en construction. Ce projet a été présenté ce jeudi 12 septembre par le promoteur Nexity. Cet immeuble sera construit dans le quartier de la Confluence. Sa particularité ? Il n’a ni chauffage ni climatisation. Pourtant, il gardera une température ambiante constante à l’intérieur de ses murs, située entre 22 et 26 degrés pendant toute l’année.

Crédit photo : iStock

Cette particularité est rendue possible grâce aux matériaux de construction du bâtiment. Des briques en terre cuite seront visibles à l’extérieur pour garantir une bonne isolation du logement. À l’intérieur, la chaleur humaine et celle produite par les appareils ménagers vont chauffer les différentes pièces.

“L’inertie est apportée dans le bâtiment par des doubles murs en brique. À côté des fenêtres, on a des petits volets qui vont s’ouvrir et se fermer tout doucement pour garantir un air de qualité dans le logement et en même temps limiter les apports d’air qui sont un peu l’ennemi quand on veut maîtriser la température à l’intérieur des bâtiments”, a expliqué Mathieu Blot de Nexity, à France Info.