Si vous êtes locataire, méfiez-vous de l'arnaque au loyer impayé qui prend de plus en plus d'ampleur en France

Attention aux mails que vous recevez : ils peuvent être des arnaques. C’est le cas de l’arnaque au loyer impayé qui touche de plus en plus de locataires en France.

Vous louez un appartement ou une maison et payez un loyer tous les mois à votre propriétaire ou à une agence immobilière ? Si c’est le cas, méfiez-vous de cette nouvelle escroquerie appelée “l’arnaque au loyer impayé”. Cette arnaque prend de plus en plus d’ampleur en France, selon une étude menée par les chercheurs de Proofpoint.

Crédit photo : iStock

Comme son nom l’indique, cette arnaque vise les locataires. Ces derniers reçoivent un mail qui leur indique qu’ils n’ont pas payé leur loyer ce mois-ci. Selon RMC, les raisons peuvent être multiples : le propriétaire ou l’agence immobilière a changé de coordonnées bancaires ou une “erreur technique” est survenue. Le message va alors vous demander de payer le loyer immédiatement ou d’adresser vos virements à un nouveau RIB.

“Les leurres par e-mail qui alertent les utilisateurs des versements de location impayés et en retard sont destinés à provoquer de l’anxiété chez les destinataires de ces campagnes afin qu’ils agissent rapidement pour éviter une expulsion potentielle et/ou des intérêts, des pénalités et des frais. En agissant immédiatement et sur la base d’une réponse émotionnelle, les humains peuvent négliger les détails qui indiquent qu’il s’agit d’une arnaque”, explique Proofpoint à 01Net.

Ne pas se faire piéger

Pour rendre le tout plausible, les escrocs n’hésitent pas à reprendre des éléments authentiques de votre contrat de location comme le montant exact du loyer, une référence du dossier ou encore le nom de l’agence immobilière, dont ils peuvent pirater l’adresse mail. Ainsi, il est très facile de se faire avoir.

Crédit photo : iStock

Pour éviter de se faire piéger, restez très vigilant si vous recevez un mail à ce sujet et contactez immédiatement votre propriétaire ou votre agence immobilière pour en avoir le cœur net. En cas de tentative d’arnaque, signalez le message frauduleux sur les plateformes dédiées comme Signal Conso. Enfin, si vous avez fait un virement, contactez votre banque le plus rapidement possible afin de bloquer la transaction. De la même manière, faites attention aux arnaques si vous avez loué un logement pour vos vacances, qui sont également nombreuses.