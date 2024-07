Si vous avez loué un logement pour vos vacances, nous vous faites pas avoir par cette arnaque redoutable

Vous avez utilisé Booking pour réserver vos vacances ? Soyez vigilant, une nouvelle arnaque pourrait vous viser et vous voler beaucoup d'argent.

À l’approche des vacances d’été, il est encore temps pour de nombreux Français de réserver leurs vacances afin de profiter du soleil et se détendre. Pour cela, de nombreux internautes passent par des sites spécialisés pour réserver leurs logements. C’est le cas de Booking.com, leader de la réservation de séjour, un site très apprécié des Français pour trouver des vacances qui correspondront à leurs attentes.

Malheureusement, les escrocs ont bien compris l’importance de cette plateforme et ont développé une nouvelle arnaque pour soutirer de l’argent à leurs victimes. Cette escroquerie a récemment été dévoilée par l’UFC-Que Choisir.

Un message sur Booking

Plusieurs personnes ont déjà été victimes de cette escroquerie. Après avoir réservé un séjour en France ou à l’étranger, ces internautes ont reçu un message dans leur boîte mail ou sur la messagerie Booking leur indiquant que le paiement effectué lors de la réservation n’avait pas pu aboutir. Ainsi, les internautes étaient invités à joindre leurs coordonnées bancaires pour confirmer la réservation.

“Ce message, envoyé via l’adresse de courriel officielle de Booking, me demande une confirmation de ma réservation sous peine d’annulation, ma carte n’ayant pas pu “être vérifiée.” Le message contient toutes mes coordonnées, dates, numéro de réservation… Il est parfait sur le fond et la forme”, rapporte l’une des victimes de l’arnaque à l’UFC-Que Choisir.

Crédit photo : iStock

Dans le message, les escrocs fournissent un lien frauduleux pour que leurs victimes puissent délivrer leurs coordonnées bancaires et valider plusieurs paiements.

“Le site illicite affiche une page d’erreur précisant que l’opération n’a pas fonctionné. L’internaute est alors incité à recommencer l’opération. Quand il comprend qu’il est en train de se faire piéger, il est trop tard : il vient bel et bien de valider tous les paiements”, prévient l’UFC.

Des milliers d’euros volés

À cause de cette arnaque, certaines personnes se sont déjà fait voler plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d’euros. De leur côté, les banques et Booking déclinent toute responsabilité. En effet, les arnaqueurs arrivent à faire sortir les internautes de la plateforme officielle et cette dernière n’est pas responsable de ce qu’il se passe en dehors de son site. Les banques ne peuvent quant à elles pas agir car les victimes ont elles-même validé les paiements de leur plein gré en autorisant les transactions.

Crédit photo : iStock

Face à cette arnaque de plus en plus fréquente, Booking va renforcer ses contrôles de sécurité. La plateforme rappelle également qu'“aucune transaction légitime n’exige d’un client qu’il fournisse les détails de sa carte de crédit par téléphone, par SMS ou par courrier électronique”. Ainsi, prenez garde à ne jamais renseigner vos coordonnées bancaires si vous n’êtes pas sûr de ce que vous faîtes. N’hésitez pas à vous renseigner, à demander conseil à un proche ou à contacter directement l’hébergement de votre réservation ou le personnel de Booking.