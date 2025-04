Si vous trouvez un billet de 50 euros sur votre pare-brise, prenez garde à cette arnaque redoutable !

Sur les réseaux sociaux, la police alerte les habitants sur un nouveau type d’arnaque qui peut conduire au vol de votre voiture, à l’aide d’un billet de 50 euros placé sur le pare-brise.

Lorsqu’on est à l’intérieur de sa voiture, on se sent souvent en sécurité. Pourtant, cette sécurité peut être mise à mal par votre attirance pour l’argent facile. En effet, une arnaque, qui ne date pas d’hier, continue de sévir dans certaines villes de France.

Quand vous vous installez dans votre véhicule, vous pourriez être surpris de découvrir un billet de 50 euros placé sous l’essuie-glace, sur votre pare-brise. L’automobiliste que vous êtes détache alors sa ceinture et sort de sa voiture afin de récupérer ce billet, sans penser à fermer la voiture.

Or, c’est le moment idoine choisi par une personne malveillante, certainement la même qui a placé ce billet, pour se précipiter dans votre voiture et se placer derrière le volant afin de filer à toute vitesse. Les services de police évoquent alors “un billet cher payé” car le malfrat a réussi à voler une voiture pour la modique somme de 50 euros.

Crédit photo : MaxPPP / Jean-Marc Lallemand

Selon la Police nationale, les escrocs placent un faux billet de 50 euros sur le pare-brise d’une voiture. Ils se mettent à l’œuvre lorsque le véhicule est garé, le temps que le conducteur ne s’y trouve pas. D’autres escrocs, à défaut de voler la voiture, peuvent en profiter pour vous dépouiller de vos affaires personnelles à l’intérieur de la voiture pendant que vous êtes distrait par ce billet.

« Ils agissent soudainement et disparaissent rapidement après le vol. Ce type d’escroquerie est particulièrement répandu pendant les saisons chaudes. En effet, lorsque le climat est favorable et que les gens passent plus de temps à l’extérieur »