Sommes-nous obligés d'aller travailler quand il y a de la neige et du verglas sur la route ?

Par |

Des voitures bloquées à cause de la neige

Alors qu’une vague de froid vient de s’abattre sur la France, une question se pose : sommes-nous obligés d’aller travailler quand les conditions de circulation sont difficiles ?

Depuis quelques jours, une vague de froid touche la France. De la neige est tombée dans de nombreux départements, les températures sont négatives et le verglas apparaît sur les routes. Ce mardi 6 janvier, une trentaine de départements sont d’ailleurs placés en vigilance orange pour neige et verglas.

Une route de campagne enneigéeCrédit photo : iStock

Avec de telles conditions météorologiques, plusieurs questions se posent du côté des salariés : A-t-on le droit de ne pas aller au travail, quand il fait trop froid ? Sommes-nous obligés de travailler quand il y a de la neige ou du verglas sur la route ? Voici ce que dit la loi.

S’absenter en cas de neige et verglas

Selon le droit du travail, dans certaines situations, les chutes de neige peuvent être considérées comme “un cas de force majeure”. Dans ce contexte, le salarié a le droit de rester chez lui puisque les conditions de circulation difficiles constituent un motif légitime d’absence. L’entreprise ne peut donc pas sanctionner le salarié pour un retard ou une absence dus aux intempéries.

Une voiture roule sur la neigeCrédit photo : iStock

En revanche, le salarié doit prendre des dispositions avant de s’absenter. Selon RTL, il doit prévenir son employeur le plus tôt possible, faire preuve de bonne foi et ne peut pas s’absenter si les routes sont praticables ou que les transports fonctionnent normalement. Dans ce cas, l’absence peut être contestée et l’employeur peut prendre des sanctions disciplinaires.

Une journée non payée

Pour prouver votre bonne foi, vous pouvez prendre des photos ou des vidéos montrant les routes bloquées, le verglas ou les conditions de circulation dangereuses. Mais attention, si vous ne travaillez pas ce jour-là, vous ne serez pas payé. Votre absence sera similaire à un congé sans solde, selon France Bleu.

Dans certains cas, le télétravail peut être mis en place pour vous éviter de perdre un jour de travail. Vous pouvez également aménager vos horaires ou récupérer les heures non travaillées pour éviter une perte de salaire, en accord avec votre entreprise.

Voilà qui est bon à savoir, avant de s’absenter pour rester au chaud.

Source : RTL
Suivez nous sur Google News
Travail Neige

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Un calendrier a connaître pour l'année 2026
En ne prenant que 25 jours de congés, vous pourrez bénéficier de… 56 jours de repos en 2026
Un entretien d&#039;embauche
Voici comment bien négocier son salaire à l’embauche, selon les conseils d’un DRH
Des coll&egrave;gues heureux &agrave; No&euml;l
Pour Noël, ce patron a offert une prime de 240 millions de dollars à ses 540 employés
Walter Carr se voit offrir une voiture par son patron
Il marche 22 km pour se rendre au travail, son patron lui offre une voiture !
Aymeric Caron
“La seule solution” : le député Aymeric Caron propose la semaine de travail de 15 heures et devient la risée d'internet