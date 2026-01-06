Sommes-nous obligés d'aller travailler quand il y a de la neige et du verglas sur la route ?

Alors qu’une vague de froid vient de s’abattre sur la France, une question se pose : sommes-nous obligés d’aller travailler quand les conditions de circulation sont difficiles ?

Depuis quelques jours, une vague de froid touche la France. De la neige est tombée dans de nombreux départements, les températures sont négatives et le verglas apparaît sur les routes. Ce mardi 6 janvier, une trentaine de départements sont d’ailleurs placés en vigilance orange pour neige et verglas.

Avec de telles conditions météorologiques, plusieurs questions se posent du côté des salariés : A-t-on le droit de ne pas aller au travail, quand il fait trop froid ? Sommes-nous obligés de travailler quand il y a de la neige ou du verglas sur la route ? Voici ce que dit la loi.

S’absenter en cas de neige et verglas

Selon le droit du travail, dans certaines situations, les chutes de neige peuvent être considérées comme “un cas de force majeure”. Dans ce contexte, le salarié a le droit de rester chez lui puisque les conditions de circulation difficiles constituent un motif légitime d’absence. L’entreprise ne peut donc pas sanctionner le salarié pour un retard ou une absence dus aux intempéries.

En revanche, le salarié doit prendre des dispositions avant de s’absenter. Selon RTL, il doit prévenir son employeur le plus tôt possible, faire preuve de bonne foi et ne peut pas s’absenter si les routes sont praticables ou que les transports fonctionnent normalement. Dans ce cas, l’absence peut être contestée et l’employeur peut prendre des sanctions disciplinaires.

Une journée non payée

Pour prouver votre bonne foi, vous pouvez prendre des photos ou des vidéos montrant les routes bloquées, le verglas ou les conditions de circulation dangereuses. Mais attention, si vous ne travaillez pas ce jour-là, vous ne serez pas payé. Votre absence sera similaire à un congé sans solde, selon France Bleu.

Dans certains cas, le télétravail peut être mis en place pour vous éviter de perdre un jour de travail. Vous pouvez également aménager vos horaires ou récupérer les heures non travaillées pour éviter une perte de salaire, en accord avec votre entreprise.

Voilà qui est bon à savoir, avant de s’absenter pour rester au chaud.