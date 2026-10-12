Une bouteille coincée dans votre roue arrière sur un parking : la gendarmerie explique pourquoi il ne faut pas sortir moteur en marche

La gendarmerie met en garde les automobilistes contre une technique de vol par ruse sur les parkings. Une simple bouteille en plastique sert de piège.

Vous rangez vos courses dans le coffre sur le parking du supermarché. Au moment de démarrer, un bruit suspect résonne à l'arrière de la voiture. Ce scénario banal masque une technique de vol par ruse. La gendarmerie nationale alerte les automobilistes sur ces stratagèmes discrets, capables de vous dépouiller de vos biens en moins de dix secondes.

Le coup de la bouteille coincée dans la roue

Les malfaiteurs ciblent souvent la roue arrière côté passager, hors du champ de vision naturel du conducteur. Ils y coincent une bouteille en plastique, parfois déjà aplatie. Lorsque le véhicule s'élance, le plastique frotte contre le pneu. Le claquement rappelle instantanément le bruit d'une crevaison.

Le premier réflexe de l'automobiliste consiste à s'arrêter en urgence. Beaucoup sortent précipitamment de l'habitacle et laissent le moteur tourner. Un complice profite de cet instant d'inattention pour s'installer au volant et fuir avec le véhicule, ou pour dérober le sac à main posé sur le siège passager.

Le piège du trousseau de clés au sol

Une autre méthode vise à détourner votre attention avant même votre entrée dans la voiture. Les voleurs déposent volontairement un petit objet près de la portière conducteur. Il s'agit généralement de pièces de monnaie, d'une carte ou d'un trousseau de clés.

L'objet attire inévitablement le regard. L'automobiliste se penche pour le ramasser. Ce simple mouvement réduit drastiquement son champ de vision. Pendant que la victime regarde le sol, un second voleur ouvre discrètement la portière opposée pour subtiliser l'ordinateur portable, le portefeuille ou le téléphone. Le binôme opère de manière parfaitement synchronisée, sans recourir à la moindre violence.

Les réflexes pour déjouer les voleurs

Les forces de l'ordre recommandent d'adopter des automatismes simples. Inspectez rapidement le sol et les quatre passages de roue avant de monter à bord. Verrouillez immédiatement vos portières une fois installé, même sur les parkings équipés de caméras de vidéosurveillance.

Si vous entendez un bruit suspect après le démarrage, ne vous arrêtez pas au milieu d'une zone isolée. Conduisez jusqu'à un endroit fréquenté. Coupez le contact, retirez vos clés et fermez le véhicule à clé avant de descendre vérifier l'état de vos pneus.