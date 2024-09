Vendu moins de 4 euros, ce déodorant bio est le meilleur du marché, selon 60 millions de consommateurs

Vous ne savez pas quel déodorant acheter au supermarché ? Cette nouvelle étude devrait vous aider à faire votre choix.

Le déodorant est un produit essentiel au quotidien qui nous permet de lutter contre la transpiration et éliminer les mauvaises odeurs. Pour être efficace, ce produit doit durer dans le temps, éviter les irritations de la peau et dégager un agréable parfum.

Mais comment bien choisir son déodorant ? Vous devez avant tout faire attention à sa composition et faire votre choix : plutôt un déodorant solide, un roll-on ou un spray ?

Pour vous aider à faire votre choix tout en protégeant votre santé et l’environnement, on vous dévoile une étude qui devrait vous intéresser.

Un déodorant naturel et recyclable

Selon une étude comparative publiée par 60 millions de consommateurs, il existe un déodorant bio qui serait particulièrement efficace. Pour parvenir à ce résultat, les experts ont comparé 22 déodorants vendus dans les supermarchés dont 8 bios.

Le déodorant qui a remporté la première place du classement est le spray bio aloe vera pointe de vanille de la marque Monsavon. Il contient 99% d’ingrédients d’origine naturelle, au nombre de 7, et est recyclable. En plus de cela, il est efficace pendant 24 heures et dégage un agréable parfum de vanille. Il a obtenu un score santé A, un score environnement A et un cosméto-score A. Cerise sur le gâteau : il est disponible en magasin pour seulement 3,92 euros. N’hésitez plus !