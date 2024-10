Voici ce que vous devriez faire avant de rallumer votre chauffage à la maison

Le froid fait petit à petit son arrivée chez nous. Il sera ainsi bientôt l’heure d’allumer le chauffage. Mais avant cela, quelques vérifications s’imposent.

L’automne est bel et bien là, en témoignent ces faibles températures qui parsèment la France. C’est également le moment de penser à rallumer le chauffage. Mais avant de se faire, quelques précautions sont à prendre.

Prévoyez tout d'abord une date. Selon la date fixée, anticipez les détails à régler. Il serait dommage de rallumer le chauffage en plein froid de canard et de se rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas. D’autant plus que certains professionnels du secteur, comme les livreurs de fioul, sont à pied d'œuvre depuis fin août pour répondre aux nombreuses commandes de leurs clients.

Purger vos radiateurs

Avant que le froid ne s'installe, pensez à dépoussiérer et à purger vos radiateurs. Cela vous permet d’évacuer les bulles d’air emprisonnées dans les tuyaux et de rendre votre système plus fonctionnel et économique. Ils n’ont pas fonctionné depuis 5 ou 6 mois, alors un petit ménage s’impose. Pour ce faire, vous avez besoin d’un récipient et d’une clé pour dévisser. Il ne vous reste plus qu’à dévisser le purgeur, généralement situé d’un côté ou de l’autre du radiateur, en récoltant l’eau qui se vide dans votre récipient.

Une fois que le radiateur est purgé, pensez à bien le refermer .Ensuite, vous pouvez ouvrir le robinet de remplissage de la chaudière et fixer la pression entre 1 et 1,5 bar pour une maison. Entre 1,8 et 2 bar pour un immeuble.

Faites un stock à l’avance

Crédit photo : Mark Hochleitner/ iStock

Autre détail auquel penser avant même que l’automne pointe le bout de son nez : le stockage. N’attendez pas qu’il fasse froid pour faire votre stock (de bois, de fioul, de granulés…), il faut prévoir à l’avance. Vous entamerez ainsi l’automne de façon plus sereine. En plus, profitez-en, le prix du fioul a baissé en un an. Il est en moyenne de 15 à 20% moins cher.

Pensez à faire ramoner votre cheminée

En parlant de granulés et de bois, si vous utilisez une cheminée qui possède ces combustibles, veillez à ce qu’elle soit bien ramonée. Comme le précise France Bleu, le ramonage d’une cheminée concerne tous les appareils à combustion.

Cette manipulation permet de nettoyer la crasse bloquée dans les conduits afin de favoriser l’évacuation des fumées. Par ailleurs, l’intervention d’un professionnel permet aussi d’améliorer la performance des appareils à combustion et de limiter leur pollution.

Faites contrôler votre chaudière

Crédit photo : Serhii Hryshchyshen/ iStock

Enfin, si vous possédez une chaudière, n’oubliez pas de faire son contrôle, obligatoire. Cette intervention permet au chauffagiste de s’assurer qu’il n’y a aucune fuite pouvant causer un risque d’intoxication au monoxyde de carbone. Le contrôle est également obligatoire pour tous les autres types de chaudière : électrique, fioul, multi-combustible, biomasse…

Une fois ces vérifications et précautions prises, vous pouvez démarrer votre système de chauffage en toute quiétude pour profiter d’un intérieur aussi douillet que chaleureux.