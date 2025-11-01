Quelle est la limite d'argent liquide maximum qu'on a le droit d'avoir sur soi et chez soi ?

Vous avez l’habitude de garder de l’argent liquide sur vous quand vous sortez, ou de glisser des billets sous votre matelas ? Voici combien de cash vous avez le droit de garder.

En France, de nombreuses personnes utilisent aujourd’hui la carte bancaire pour effectuer leurs paiements, et le cash est peu à peu délaissé. Alors que l’argent liquide pourrait disparaître au profit de l’euro numérique, de nombreux Français restent attachés à leur petite monnaie.

En effet, certaines personnes préfèrent garder de l’argent liquide sur elles et dans leur logement, que ce soit de petites ou de grosses sommes. Mais savez-vous combien d’argent liquide vous avez le droit de garder chez vous et sur vous ? Réponse.

La limite maximale d’argent à avoir sur soi

Il n’existe aucun texte de loi interdisant de posséder une certaine somme d’argent sur soi. En théorie, il est donc possible de se promener dans la rue avec des milliers d’euros dans son portefeuille. Cependant, en France, il existe un plafond concernant la somme d’argent en liquide que l’on transporte sur soi. Il est fixé à 10 000 euros et concerne la totalité de l’argent que vous avez sur vous, peu importe la devise.

Si vous avez plus de 10 000 euros sur vous, vous devrez avoir un justificatif en cas de contrôle. Cette règle s’applique à tous les pays de l’Union Européenne. Comme l’explique Cofidis, si vous souhaitez traverser une frontière avec autant d’argent dans vos poches, vous devrez le déclarer à la douane si la somme est supérieure à 10 000 euros. Cela concerne l’argent liquide mais aussi l’or, les chèques au porteur et les mandats.

Conserver de l’argent chez soi

Chez vous, vous pouvez garder autant de cash que vous voulez, mais vous devrez impérativement en justifier la provenance auprès de l’administration fiscale en cas de contrôle. Selon TF1 Info, au-delà de 10 000 euros, le fisc pourrait considérer que vous conservez de l’argent illégalement et vous pourrez être accusé de fraude fiscale ou de blanchiment d’argent.

Vous savez désormais ce que vous pouvez faire en toute légalité ou non : si vous gardez plus de 10 000 euros en espèces, prenez soin d’avoir un justificatif avec vous pour prouver d’où vient cet argent.