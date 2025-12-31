Voici la fréquence exacte à laquelle il faut laver ses draps, selon un expert

C’est l’éternel débat qui divise les spécialistes du nettoyage : à quelle fréquence faut-il laver ses draps ? Un expert tranche une bonne fois pour toutes.

Le sommeil joue un rôle clé sur notre santé, car celui-ci permet de récupérer de la fatigue physique et psychologique accumulée au cours de la journée. Ainsi, le fait de bien dormir booste l'énergie, l’humeur et la concentration.

Or, pour tomber dans les bras de Morphée, il est primordial de le faire dans les meilleures conditions. Quoi de mieux, par exemple, que de s’endormir dans un lit propre ? Pour ce faire, une question demeure : à quelle fréquence faut-il laver ses draps ?

Crédit Photo : iStock

Le lit est un nid à microbes

Dans l’Hexagone, les ménages lavent leur linge de lit assez régulièrement. Selon une étude Ifop, réalisée en 2022, plus de trois Français sur quatre nettoient ainsi leurs draps au moins toutes les deux semaines.

Si cette fréquence semble idéale pour une grande partie de la population, un expert a un avis différent et explique pourquoi.

Avant toute chose, il faut savoir que le lit est un véritable nid à microbes. Les draps renferment en effet une flopée de bactéries et de saletés.

Crédit Photo : iStock

Lorsque nous dormons, notre corps libère des peaux mortes, de la sueur et des sécrétions. Ce cocktail favorise la prolifération des acariens et des bactéries, ce qui peut avoir des conséquences sur la santé, comme des infections cutanées.

Pour éviter d’en arriver là, l’entretien régulier de son linge de lit s’impose comme une évidence.

Voici la fréquence idéale pour laver ses draps

Si vous faites partie des personnes qui lavent leurs draps moins d’une fois par semaine, alors vous pouvez envisager de changer vos habitudes.

Le Docteur Charles Gerba, microbiologiste à l'Université d'Arizona et expert en hygiène du sommeil, préconise en effet de changer ses draps une fois par semaine pour diminuer la présence des bactéries.

« Plus la fréquence de changement des draps est espacée, plus le terrain devient favorable aux micro-organismes ». (Charles Gerba)

Crédit Photo : iStock

De son côté, Alejandro Ruiz, dermatologue et spécialiste de l'hygiène du sommeil à l'hôpital clinique de Barcelone, partage le même avis que son confrère.

« Changer les draps chaque semaine réduit considérablement le nombre d'acariens et d'allergènes dans le lit, améliorant ainsi la qualité du sommeil et la santé générale », ajoute-t-il.

Ce n’est pas tout. Les deux experts partagent plusieurs recommandations. Ils conseillent notamment aux personnes alitées de changer leurs draps tous les deux jours afin de limiter les risques de réinfection.

Vous l’aurez compris, dormir dans un lit propre vous évitera de vous retrouver dans de « sales draps »…