Voici la règle à connaître sur les radars pour ne plus recevoir d'amende surprise !

Théoriquement, il est impossible de se faire surprendre par un radar si vous respectez d’emblée les limitations de vitesse, ce qui n’est pas forcément toujours le cas.

Depuis plus de 20 ans, les radars automatiques sont de plus en plus présents sur les routes françaises et il en existe de toutes sortes. Il y a les radars fixes, les radars embarqués, les radars de feux rouges, les radars de passage à niveau et aussi les radars de vitesse moyenne.

Il existe même des zones de leurre sur lesquelles des panneaux indiquent la présence de radars sans que l’automobiliste sache où se trouve le radar, ou même si celui-ci est réellement présent.

Seulement voilà, si les radars sont là pour avertir, ils suscitent souvent une réaction excessive chez certains automobilistes qui freinent brusquement et de façon disproportionnée, ce qui n’est également pas la bonne attitude à adopter.

En réalité, pour être sûr d’échapper aux radars, il faut tout simplement respecter à tout moment les limites de vitesse. Si le respect du code de la route n’est pas votre spécialité, il existe une autre astuce qui peut vous permettre d’échapper à une amende surprise.

Une question de distance par rapport à la vitesse

En effet, il faut savoir que les radars sont toujours placés à la même distance du panneau qui les annonce. Cette distance est définie par la vitesse maximale autorisée sur la route en question. Ainsi, sur une route limitée à 70 km/h, la distance entre le panneau et le radar est de 300 mètres. Sur les autoroutes, la distance est de 600 mètres.

Cette connaissance de la distance peut vous permettre de freiner progressivement, évitant alors un embouteillage qui n’était pas nécessaire. Ces distances sont valables surtout pour les radars automatiques fixes. En effet, dans les agglomérations, vous pouvez tomber sur des radars mobiles qui ne sont pas forcément indiqués par un panneau.

Que faire dans ce cas-là ? Rien de spécial à part respecter les limitations de vitesse, de toute façon. Si vous n’avez pas encore compris ce simple principe de respect des règles de conduite, ne vous étonnez pas de recevoir des amendes.