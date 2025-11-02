Pourquoi vous devez absolument attacher les ceintures de sécurité à l'arrière en voiture, même s'il n'y a personne

Quand vous utilisez votre voiture, prenez-vous soin d’attacher toutes les ceintures de sécurité, même celles dont les sièges sont inoccupés à l’arrière ? Voici pourquoi vous devez impérativement faire ce geste avant de conduire.

Quand on conduit, il existe une règle d’or à suivre absolument : attacher sa ceinture de sécurité avant le départ. Tous les passagers doivent boucler leur ceinture qui va les sécuriser en cas de choc violent ou d’accident. La ceinture de sécurité va éviter au conducteur ou aux passagers d’être projetés vers l’avant en cas de collision. Elle va les maintenir à leur place et leur éviter de percuter l’habitacle ou d’être éjectés du véhicule.

Pour ces raisons, il est indispensable d’attacher sa ceinture de sécurité avant un trajet. Mais savez-vous que vous devez boucler les ceintures de tous les sièges, y compris ceux à l’arrière, même s’ils sont inoccupés ? Voici la raison.

Pourquoi attacher les ceintures de sécurité à l’arrière ?

Attacher les ceintures de sécurité arrière est un geste qui peut paraître anodin, mais qui est très important en termes de sécurité routière. En effet, quand la ceinture de sécurité n’est pas attachée, la banquette arrière n’est pas bien maintenue et les objets présents dans le coffre sont plus susceptibles de traverser le véhicule. Attacher les ceintures va sécuriser la banquête arrière et empêcher les objets contenus dans le coffre de pénétrer dans l’habitacle de la voiture lors d’un freinage brusque, d’un choc ou d’un accident.

Crédit photo : iStock

En cas de freinage brutal, les objets qui se trouvent dans le coffre peuvent exercer une très forte pression sur les sièges arrière. Ce phénomène est surnommé “l’effet éléphant” selon la Direction Générale de la Circulation (DGT) en Espagne. Comme l’explique Auto Plus, en cas de collision à 60 km/h, un passager de 75 kg non attaché à l’arrière d’une voiture peut frapper le siège avant avec une force équivalente à celle d’un éléphant de 4,2 tonnes. Le principe est le même avec les objets lourds transportés dans le coffre. Avec la pression, ces bagages peuvent traverser l’intérieur de la voiture et deviennent de véritables projectiles, blessant les personnes à l’avant.

Sécuriser le coffre de sa voiture

Ce geste est particulièrement conseillé si vous transportez des objets lourds et volumineux dans votre coffre, comme lors d’un départ en vacances. Il doit être effectué que vous ayez un véhicule ancien ou neuf.

En plus d’attacher les ceintures de sécurité, pensez à placer les objets les plus lourds au fond du coffre pour éviter les basculements et les déséquilibres pendant le trajet. Vous pouvez également utiliser un filet de sécurité pour caler les bagages dans le coffre et éviter qu’ils ne bougent. Des conseils indispensables pour rouler en toute sécurité.