Voici pourquoi vous devriez mettre des balles de tennis dans votre machine à laver

Non, non, vous ne rêvez pas, mettre des balles de tennis dans sa machine à laver peut être très bénéfique pour votre linge et même votre porte-monnaie. On vous explique.

Avez-vous déjà essayé de mettre des balles de tennis dans votre machine à laver avec votre linge ? L’idée peut paraître saugrenue. Pourtant, elle possède de nombreux avantages.

Tout le monde tient à ses vêtements, à ce qu’ils sentent bons et à ce qu’ils soient propres en sortant du cycle de lavage. Pour cela, la machine à laver et l’ajout de lessive et d’anti-détachants semblent être le combo parfait. Mais que diriez-vous d’ajouter à cela des balles de tennis ?

Selon la quantité de linge dans le tambour de votre machine, vous pouvez ajouter jusqu’à 4 balles jaunes (pour 3kg de vêtements). Mais pourquoi faire ? Tout simplement pour défroisser votre linge. Les balles de tennis, une fois gorgées d'eau, vont battre, assouplir, détasser et pétrir le linge en douceur.

Des balles de tennis aux multiples avantages pour votre linge

Crédit photo : nensuria/ iStock

Avec les balles de tennis, terminé les plis en tous genres. Leur rotation dans le tambour de la machine permet de casser les fibres textiles des vêtements et de mieux les nettoyer lorsqu’elles leur tapent dessus. Pour redonner un petit coup d’éclat à votre doudoune et autres vêtements matelassés, l’astuce est imparable (évitez en revanche les vêtements fragiles en soie ou cachemire).

En soi, les balles de tennis remplacent tout simplement les lavandières (les femmes qui lavaient le linge à la main jusqu’au milieu du XXème siècle).

Quitte à mettre des balles de tennis dans le tambour de la machine, pourquoi ne pas en profiter pour les imbiber d’huiles essentielles ? Au choix : lavande, orange, citron, jasmin, ylang-ylang… le plus dur sera de choisir. Versez-en quelques gouttes sur les balles avant de les mettre dans la machine. Cela permettra au parfum de se diffuser plus facilement sur le linge.

Enfin, puisque les balles seront imbibées d’eau durant le cycle, profitez-en pour réaliser des économies d’énergie. Comme vous l’avez lu précédemment, les balles de tennis optimisent le lavage et ses performances. Dès lors, inutile d’opter pour un cycle long et gourmand en eau. Préférez-lui un cycle court et donc économique.