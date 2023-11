Cet objet qu'on met tous à la machine à laver sans savoir qu'il peut l'abimer

Au moment de mettre votre linge sale dans votre machine à laver, veillez à ne pas mettre tout et n’importe quoi dedans ! Beaucoup de vêtements ou d’accessoires sont déconseillés !

Si vous pensez que votre machine à laver peut tout laver, vous vous mettez le doigt dans l’oeil jusqu’à la rotule ! En effet, ce n’est pas un secret que cet outil ménager, qui s’est installé dans tous les foyers, garantit un emploi efficace si on fait bien attention à ne pas l’endommager !

Pour cette raison, il y a certaines choses qui ne doivent pas être mises dans une machine à laver. D’autant plus que cela peut aussi abîmer vos vêtements ! Par exemple, si vous avez des animaux de compagnie, évitez de mettre des vêtements qui ont des poils d’animaux ! Non seulement les poils vont venir se coller à tous vos vêtements, mais en plus ils vont s’agglutiner dans les parois des tuyaux de votre machine et créer des bouchons ! Et ce principe vaut aussi pour tous les vêtements à fourrure !

Crédit photo : iStock

Si vous pouvez mettre vos jeans dans une machine à laver, veillez à ce que la fermeture éclair soit bien fermée, pour éviter de rayer l’intérieur du tambour de votre machine. Sinon, on aurait appelé ça une ouverture éclair et on arrêterait de vous faire la remarque dans la rue quand elle est ouverte !

En parlant de jean, une règle pour tous les pantalons, shorts et même vestes. Tout ce qui contient des poches en gros ! Videz-les ! Un oubli de la sorte vous sera préjudiciable si vous y avez laissé de la monnaie ou une clé.

On passe à la literie ! Évitez de mettre une couette ou tout autre objet volumineux car elle sera mal essorée et vous pouvez endommager votre machine, risquant même de caler. Idem pour les oreillers à mémoire de forme !

Que ne faut-il pas mettre dans la machine à laver ?

Parmi les autres choses à proscrire, on retrouve tout ce qui est vêtement à paillettes, ou à sequins, mais aussi lingerie ou collants en nylon. Ils peuvent se déchirer, se déformer, rester coincés… Bref, la grosse galère ! Les maillots de bain sont aussi déconseillés car ils peuvent perdre leur élasticité, et aller à la piscine avec un slip de bain pas élastique, ça peut vite devenir inconfortable ! Par ailleurs, tout ce qui est en soie, dentelle ou broderie, c’est aussi à éviter dans la machine à laver !

Crédit photo : iStock

Pour le sac à main, on évite également, il n’y survivra pas même s’il est en toile. Tout ce qui est en cuir et en daim est à proscrire en réalité ! Évitez aussi d’y mettre des costumes, qui ont des tissus très délicats, à l’instar de la cravate. Aussi, si certaines baskets passent en machine, ce n’est pas le cas pour toutes les chaussures. En plus, il faut enlever les lacets et les remettre derrière.

Tout ce qui est pulls en laine ou en cachemire, il faut être vigilant par rapport à votre utilisation de la machine. Pensez alors à regarder l’étiquette sur le vêtement pour voir les consignes de lavage ! Pour les casquettes et les chapeaux, évitez aussi d’utiliser la machine à laver !