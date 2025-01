Voici pourquoi vous devriez mettre une éponge sur vos radiateurs cet hiver

Avez-vous déjà pensé à placer une éponge humide sur votre radiateur ? Cette astuce pourrait vous faire le plus grand bien sur plusieurs aspects.

Avec les températures qui baissent drastiquement, on se console généralement en restant au chaud, à la maison. Cependant, les dépenses énergétiques font tout aussi mal au porte-monnaie. À partir de ce constat, on ne bouderait pas la découverte d’une nouvelle technique pour améliorer notre confort sans trop se mettre dans le rouge financièrement parlant.

Aujourd’hui, on vous délivre une astuce pas piquée des hannetons. Elle consiste à placer une éponge humide sur le radiateur chaud. C’est alors qu’un processus d’évaporation va se mettre en place. On précise que cette méthode concerne surtout celles et ceux qui fonctionnent au gaz et non pas à l’électrique car poser un objet, qui plus est mouillé, sur un radiateur électrique est une très mauvaise idée.

Crédit photo : iStock

Durant l’hiver, l’air de votre logement aura souvent tendance à s’assécher en raison du chauffage. Cependant, en s’évaporant, l’eau va légèrement augmenter le taux d’humidité, ce qui vous évitera d’avoir la peau sèche ou irritée. En outre, la vapeur d’eau va permettre de mieux répartir la chaleur à travers toute la pièce.

Quelques précautions à prendre

Cette technique n’a rien de novateur puisqu’elle est déjà utilisée dans les hammams pour répandre la chaleur. En plus d’humidifier l’air et de mieux retenir la chaleur, cette astuce vous permet donc de diminuer la température de votre thermostat et de faire des économies d’énergie (et des économies tout court).

Crédit photo : iStock

Ainsi, pour ce faire, il suffit donc d’utiliser une éponge propre, de la mouiller légèrement et de la placer sur le radiateur à l’endroit où la chaleur se diffuse. Il est recommandé de vérifier que le taux d’humidité reste bien entre 40 et 60%. Chose que vous pouvez assurer grâce à un déshumidificateur.

Il faut aussi éviter de trop mouiller son éponge afin d’éviter les gouttes sur le sol ou sur les composants du radiateur. Enfin, il faut penser aussi à nettoyer son éponge régulièrement afin qu’elle ne devienne pas un nid à bactéries.