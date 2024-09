Voici pourquoi vous devriez placer un bouchon en liège dans votre frigo

Cette astuce insolite et de plus en plus utilisée peut radicalement vous changer la vie et celle de votre frigo. Elle est efficace et en plus, ne coûte rien !



Le réfrigérateur est un allié indispensable de notre quotidien. Chaque jour, on l’ouvre en moyenne 15 fois. Suffisant pour sentir les mauvaises odeurs qui s’en dégagent comme le poisson, les fromages ou encore le chou-fleur.

Pour éviter d’affronter ces terribles odeurs à chaque fois que vous ouvrez le frigo, il existe une astuce toute simple à faible coût. Cette dernière neutralise les mauvaises odeurs tout en rafraîchissant l’atmosphère de votre frigo. Découvrez-la sans plus attendre.

Un bouchon pour supprimer les mauvaises odeurs du frigo

Pour cela, vous avez besoin d'un bouchon en liège et d’une huile essentielle de votre choix. Ensuite, vous n’avez plus qu’à verser quelques gouttes de l’huile essentielle sur le bouchon en liège que vous posez dans une petite coupelle au fond de votre frigo.

L’effet est quasi immédiat et vous pourrez dire adieu aux senteurs qui font du mal à vos narines. Cerise sur le gâteau, le bouchon en liège résiste très bien aux moisissures et à l’humidité du frigo. Il faut dire que le liège du bouchon va absorber l’humidité tout en dégageant la bonne odeur de l’huile essentielle dont il est imbibé.

De plus, cette méthode est 100% naturelle et non nocive pour la santé. Il n’y a donc aucun risque à placer votre bouchon près des aliments.

Certaines huiles essentielles possèdent des propriétés antibactériennes, antiseptiques ou encore purifiantes comme le thym et le romarin. Selon vos préférences, vous pouvez choisir le parfum qui vous convient. La menthe, l’eucalyptus, le basilic, la citronnelle, la lavande et le citron sont également parfaits pour redonner de la fraîcheur à votre frigo.

Vous pouvez placer jusqu’à 5 bouchons dans votre appareil. Cependant, rappelez-vous que, même si le procédé est agréable, il ne remplace pas un nettoyage régulier du frigo.