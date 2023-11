Il partage l'astuce ultime pour faire sécher son linge plus vite et éviter les mauvaises odeurs en hiver

En hiver, il est beaucoup plus difficile de faire sécher son linge qu’en été. Cela prend plus de temps et ajoute aussi de l’humidité à votre intérieur. Un Tiktokeur a partagé son astuce sur le net pour pallier ces problèmes, et elle ne coûte rien. On vous explique.

En automne et en hiver, faire sécher son linge peut être mission impossible, surtout lorsqu’on n’a pas de sèche-linge ou que l’on veut faire des économies d’énergie. En effet, le sèche-linge, c’est bien mais extrêmement gourmand en électricité.

Alors, pour soulager son porte-monnaie et la planète, on étend son linge à l’intérieur et on prend son mal en patience. Malgré le chauffage que vous venez de rallumer, rien n’y fait, votre linge met beaucoup trop de temps à sécher et en plus, il se dégage une mauvaise odeur d’eau croupie.

Pour éviter cette vilaine odeur sur votre linge, dans votre maison mais aussi pour faire des économies d’énergie, il existe une astuce toute simple livrée par un internaute sur TikTok.

Fabriquez un déshumidificateur maison

Jonathan coni astuces fait le bonheur des internautes sur TikTok. Il faut dire que l’homme aux 826 000 abonnés sur le réseau social chinois est un puit d’astuces. Et en ces temps de crise énergétique et de météo grisâtre et pluvieuse, il livre son astuce pour faire sécher son linge plus vite et sans mauvaises odeurs.

Pour trois fois rien, vous pouvez réaliser un déshumidificateur maison. Il vous suffit d’une bouteille en plastique, d’une serviette micro-fibres et de gros sel.

Comme l’explique Jonathan coni astuces dans sa vidéo visionnée 2,9 millions de fois, découpez la bouteille en plastique en deux au milieu. Placez ensuite la serviette micro-fibres dans la base de la bouteille. Puis, placez la partie supérieure de la bouteille bouchon vers le bas par-dessus la serviette. Enfin, versez du gros sel dans cette même partie supérieure.

Le gros sel va ainsi capter l’humidité intérieure et l’eau va ensuite s’écouler dans le fond de votre bouteille. Pour faire sécher votre linge plus vite et éviter les mauvaises odeurs, Jonathan coni astuces conseille de placer votre déshumidificateur maison sous votre étendoir. Une astuce toute simple pour éliminer l’humidité de votre maison pour quelques centimes d’euros seulement.