Voici pourquoi vous ne devez jamais laver votre voiture chez vous

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il est totalement interdit de laver sa voiture depuis son garage ou son jardin. Voici pourquoi et ce que vous risquez en cas de non-respect de la loi.

Si vous avez un extérieur chez vous et que vous possédez une voiture, vous avez peut-être envie de laver votre véhicule sans bouger de votre maison. Dans l’idée, il serait totalement possible de faire briller votre voiture à l’aide d’un simple tuyau d’arrosage, d’un seau et d’une éponge. Vous pouvez également nettoyer les sièges de votre voiture grâce à une astuce méconnue et peu coûteuse.

Cependant, cette pratique est interdite en France, et ce que ce soit depuis votre jardin, dans la rue ou sur un trottoir, comme l’indique l’article 99.3 du règlement sanitaire départemental.

“Le lavage des voiture est interdit sur la voie publique, les voies privées ouvertes à la circulation publique, les berges, les ports, les quais ainsi que dans les parcs et jardins publics. Tout rejet d’eaux usées, ménagères ou non, est interdit sur la voie publique”, rapporte l’article cité par The Valley Vanguard.

Crédit photo : iStock

Une grosse amende

Si ce geste est interdit, c’est parce qu’il pollue l’environnement. En effet, l’eau qui s’écoule de votre voiture contient de l’huile, des hydrocarbures et des métaux lourds. Ainsi, elle va contaminer les sols et les eaux courantes. Si vous ne respectez pas la loi et que vous lavez votre voiture chez vous, vous vous exposez à une amende de 450 euros.

Crédit photo : iStock

La sanction peut être encore plus élevée si ce que vous déversez dans le sol finit par polluer l’environnement. Selon l’article L.216-6 du Code de l’environnement, vous risquez une amende de 75 000 euros et deux ans d’emprisonnement.

Quels alternatives ?

Pour éviter les problèmes tout en protégeant l’environnement, il est recommandé de se rendre dans une station de lavage. Dans ces lieux appropriés, les eaux usées sont récupérées dans des systèmes de collecte avant d’être traitées. Même si les stations de lavage sont payantes, elles sont bien plus économiques que si vous lavez votre véhicule chez vous. Selon Total Energies, vous utilisez 50 litres d’eau dans une station-service, contre 300 litres d’eau chez vous.

Pour faire des économies sur votre facture et préserver l’environnement, ne lavez pas votre voiture chez vous et dirigez-vous vers une station-service.