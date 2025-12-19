36 000 PV bientôt annulés : 150 radars touchés par un bug, des milliers de conducteurs vont être remboursés

Les autorités viennent de découvrir qu’un bug technique sévissait sur plus d’une centaine de radars automatiques depuis 2021. Ainsi, ce sont plus de 36 000 PV qui devraient être annulées.

Sur la route, la sécurité est l’affaire de tous ! Pour la renforcer, des radars automatiques sont installés auprès des routes afin de faire office de gendarmes et contrôler la vitesse des automobilistes. Cependant, il peut arriver que la technologie soit capricieuse.

Au Royaume-Uni, les autorités ont découvert que 150 radars étaient victimes d’un bug informatique, et ce depuis 2021. Il aura donc fallu quatre années pour que les autorités comprennent d’où venait la faille. Quatre années où des milliers d'automobilistes ont été flashés pour des excès de vitesse qu'ils n'avaient en réalité jamais commis.

En effet, un dysfonctionnement des radars automatiques situés le long des autoroutes et routes nationales britanniques a été décelé. Ces derniers ont la particularité de s'adapter automatiquement aux changements de vitesse imposés de manière ponctuelle, que ce soit par exemple en raison des "conditions météo ou de l’état du trafic".

Sur le papier, ce type de radars permet un contrôle encore plus précis de la vitesse en s'ajustant automatiquement. Cependant, ce qui se voulait être un radar dit intelligent s'est finalement transformé en piège pour les automobilistes, avec à la clé des PV injustifiés. Dès lors, des milliers de conducteurs contestent les faits qui leur sont reprochés. Cela a fini par mettre la puce à l’oreille de la National Highways, qui, après investigation, reconnaît une "anomalie technique".

Plus de 36 000 PV à rembourser et des points à restaurer

La modification automatique des paramètres des radars ne se faisait pas en temps réel, entraînant ainsi un bon nombre d'infractions injustifiées pour des conducteurs qui respectaient pourtant la limitation de vitesse. Un dysfonctionnement qui serait apparu depuis une mise à jour du logiciel en 2021.

En raison de l'impact massif, un porte-parole de la National Highways a tout d'abord présenté ses excuses auprès des automobilistes victimes des radars défaillants, puis a tenu à les rassurer :

"Nous avons mis au point un système de contrôle des données afin de garantir que personne ne soit poursuivi à tort et nous travaillons en collaboration avec la police à sa mise en œuvre. Les victimes seront remboursées et, le cas échéant, des points seront ajoutés à leur permis de conduire".

Nick Harris, le directeur du réseau routier public, a également précisé que "toute personne concernée sera contactée par les forces de police compétentes".

L'opération s'annonce d'une ampleur colossale puisque selon la National Highways, environ 2 % du réseau routier total britannique serait concerné par ce bug, soit 38 % des radars situés sur les autoroutes et les routes nationales.

Au total, ce sont plus de 36 000 PV à annuler et autant à rembourser. Un fiasco qui pourrait coûter des millions au gouvernement britannique en indemnisation. À cela s'ajoute également la suspension des éventuelles poursuites judiciaires engagées ou en cours, et l'indemnisation des personnes qui ont inutilement payé des stages de sensibilisation pour récupérer leurs points.