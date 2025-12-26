Victime d'un bug informatique, il perd son permis... 20 ans après une infraction qu'il n'a pas commis

Un homme se fait contrôler son permis de conduire

Un Américain est tombé des nues en apprenant, en octobre 2025, la suspension de son permis pour cause de conduite sous emprise de l’alcool… en 2005, dans un État où il n’est jamais allé.

Bien souvent, les courriers révèlent des mauvaises surprises dont on se passerait bien. Demandez donc à Justin Jones, un Américain résidant dans l’Etat de Géorgie, lorsqu’il a reçu un courrier officiel, au mois d’octobre dernier, lui annonçant la suspension immédiate de son permis de conduire.

Sur le courrier, le motif derrière cette suspension concerne une arrestation pour conduite sous l’emprise de l’alcool qui remonte au mois de… décembre 2005, dans l’Etat du Nouveau-Mexique.

Un homme ouvre son courrier avec dépitCrédit photo : iStock

Pourtant, selon le média Jalopnik, l’homme affirme n’avoir jamais mis les pieds dans cet État. En réalité, il s’agissait d’un homonyme de Justin Jones, né à une autre date.

Un chemin de croix pour récupérer son permis

La confusion sur l’identité de l’individu aurait été causée par un bug informatique du système administratif.

Cependant, malgré la reconnaissance de l’erreur, pour Justin Jones, c’est le début d’une longue procédure pour récupérer son permis.

Un policier contrôle un permis de conduireCrédit photo : iStock

Selon les services des permis de conduire de Géorgie, c’est à Justin Jones de prouver qu’il n’est pas la personne concernée par l’infraction. Malgré des documents officiels émanant du Nouveau-Mexique attestant de l’erreur, l’administration refuse de les examiner.

L’infraction ayant été transmise électroniquement entre États, seule une annulation numérique envoyée par le même canal peut lever la sanction.

Source : Jalopnik
Permis de conduire Voiture

