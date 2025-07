N'achetez surtout pas de climatiseur, surtout si vous habitez en ville

Avec la chaleur extérieure, vous êtes tenté d’investir dans un climatiseur pour rafraîchir votre maison ? Il s’agit en réalité d’une très mauvaise idée. Voici pourquoi.

Ces derniers jours, la France est frappée par un épisode de fortes chaleurs et une canicule importante. Face à ce dérèglement climatique, les Français n’ont qu’une envie : se rafraîchir. Cependant, il n’est pas toujours évident de garder sa maison au frais quand la température extérieure avoisine les 40 degrés.

Pour mieux supporter la chaleur, les Français sont de plus en plus nombreux à investir dans une petite climatisation, comme ce ventilateur que les consommateurs s’arrachent pour rester au frais. Si cette proposition est très tentante, il s’agit en réalité d’une mauvaise idée. Voici pourquoi.

Le danger des climatiseurs

Acheter un climatiseur pour mieux supporter la chaleur est contre-productif. Selon une étude menée par le CNRS et Météo France, les climatiseurs augmentent encore plus la température extérieure, notamment en ville. En effet, ces appareils sont conçus pour pomper l’air chaud dans un logement et le rejeter à l’extérieur, dans la rue. Ainsi, l’air ambiant de la ville sera encore plus chaud.

En plus de cela, pour refroidir une pièce, un climatiseur utilise un gaz frigorigère qui participe fortement au réchauffement climatique. La libération de ce gaz dans l’atmosphère est des milliers de fois plus réchauffant que les émissions de CO2.

“L’augmentation de la température à cause des climatiseurs, c’est entre 0,25 et 1 degré. En 2030, s’il y a deux fois plus de climatiseurs, l’augmentation serait de 0,5 à 3 degrés supplémentaires à Paris”, affirme Stéphane Merlaud, conseiller info et énergie à l’agence parisienne pour le climat, à France Info.

Ainsi, si tout le monde investit dans un climatiseur, l’air ambiant des villes va être encore plus chaud, jusqu’à devenir étouffant. Pour vous rafraîchir, il existe d’autres solutions naturelles comme le ventaliteur, qui brasse l’air ambiant au lieu de le refroidir. Pensez aussi à bien isoler votre maison pour rester au frais et à fermer vos volets la journée à cette heure précise pour empêcher la chaleur d’entrer. Enfin, ne pratiquez pas d’activité physique quand il fait chaud et pensez à bien vous hydrater.