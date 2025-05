Vous ne devez surtout pas laisser la clé dans la serrure de votre porte d'entrée

Quand vous fermez votre porte d’entrée, vous avez l’habitude de laisser votre clé dans votre serrure ? Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il s’agit d’une mauvaise habitude qui peut vous mettre en danger.

Nous avons tous nos propres habitudes en matière de sécurité. La nuit, nous ne devons pas oublier de fermer notre porte d’entrée pour limiter les cambriolages. Au moment de faire ce geste quotidien, plusieurs choix s’imposent : vous pouvez laisser votre clé dans votre serrure ou la retirer.

Ce geste est controversé. Alors qu’un expert a récemment affirmé que vous devriez laisser votre clé dans votre serrure, il s’agirait en réalité d’une fausse bonne idée. Voici pourquoi.

Ne jamais laisser sa clé dans la serrure

Laisser sa clé dans la serrure de sa porte d’entrée peut paraître rassurant, mais il n’en est rien. En réalité, laisser une clé dans une serrure n’empêche pas un cambrioleur d’entrer. Au contraire, cela pourrait lui rendre la tâche plus facile, notamment si votre porte se trouve près d’une fenêtre. Dans ce cas, le cambrioleur n’a qu’à casser la vitre pour attraper la clé et ouvrir la porte. En plus de cela, comme l’explique TF1 Info, les serrures sont plus faciles à crocheter quand une clé est à l’intérieur. Comme toutes les goupilles sont levées, il suffit d’effectuer une simple rotation pour ouvrir la porte.

Crédit photo : iStock

Si laisser une clé dans une serrure ne réduit pas le risque de cambriolage, ce geste peut également vous mettre en danger. En effet, si une personne doit rapidement entrer chez vous pour vous venir en aide, elle ne pourra pas le faire. Vous compliquerez et retarderez alors l’intervention des secours. Cela peut être dangereux si vous faites un malaise, si un incendie se déclenche chez vous ou si vous êtes victime d’un accident domestique. Dans ce cas, une personne extérieure qui a un double de vos clés ne pourra pas vous secourir.

“Imaginez : une voisine entend crier et appelle les pompiers. Ceux-ci arrivent rapidement mais la porte est verrouillée de l’intérieur, clé dans la serrure. Impossible d’ouvrir avec un double des clés, il faut forcer la porte, ce qui retarde l’intervention et peut causer des dégâts matériels supplémentaires, voire des conséquences graves en cas d’incendie ou de perte de connaissance”, selon un exemple donné par Sud Ouest.

Quelques conseils de sécurité

Laisser sa clé dans sa serrure peut également être embêtant dans le cas où la porte d’entrée se ferme de l’extérieur en claquant. Si vous oubliez vos clés sur la porte, vous ne pourrez pas ouvrir votre logement avec un double de clé. Vous devrez donc faire appel à un serrurier, ce qui peut être très cher.

Crédit photo : iStock

Pour toutes ces raisons, il est donc conseillé de ne pas laisser ses clés dans sa serrure. Pour éviter les cambriolages, pensez à cacher vos clés en les mettant dans un tiroir ou un endroit peu accessible. Renforcez votre porte et installez une caméra de surveillance chez vous. Vous pouvez également essayer cette astuce qui fait fuir les cambrioleurs pendant votre absence. Si vous partez pendant plusieurs jours, vous pouvez installer des programmateurs de lumière pour faire croire que vous êtes chez vous. Enfin, pensez à verrouiller les fenêtres pour empêcher les cambrioleurs d’entrer.