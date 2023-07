Canicule : voici 5 façons simples de se rafraîchir chez soi en période de chaleur

Ça y est. La canicule est là et avec elle tous les désagréments qui rendent notre quotidien plus difficile. Face à cette chaleur, il existe des moyens simples et efficaces pour rester toute la journée au frais et se protéger des coups de chaud. Tour d’horizon des astuces à adopter pour rester au frais.

Crédit photo : demaerre/ iStock

Il est difficile de vivre sa vie en période de fortes chaleurs. Alors quand une canicule s’installe, cela semble impossible. Se déplacer - en transports en commun ou même à pied -, déjeuner, faire du sport ou n’importe quelle activité, dormir ou se relaxer, devient un calvaire.

Au moindre petit mouvement, c’est le coup de chaud et la sueur qui dégouline. Mais vous allez voir qu’il existe de simples astuces à mettre en place pour rester (un peu) au frais et à l’abri du soleil qui cogne quand on est chez soi. Et ce même si vous n’avez pas de climatiseur.

Cinq astuces à respecter pour rester au frais

N’importe qui avec pas grand-chose peut apporter un peu de frais dans son chez soi. Ne vous attendez pas cependant à ce que votre maison passe à la même température que votre frigo. Cela dit, en apportant un peu d’air frais et en faisant baisser quelque peu le mercure intérieur, vous devriez pouvoir profiter de votre journée sans être abattu par la canicule.

Fermer les volets la journée et les ouvrir le soir

Cela semble logique, mais pour empêcher les rayons du soleil de pénétrer dans votre logement, fermer les volets reste la méthode la plus efficace. Le soir, n’hésitez pas à les ouvrir, ainsi que les fenêtres, pour ventiler votre habitat. Le lendemain matin, répétez le premier geste afin de garder le plus longtemps possible l’air frais emmagasiné de la soirée. Le seul inconvénient est qu’il fait sombre à l’intérieur alors que le soleil brille dehors. Mais entre avoir chaud et vivre dans l’ombre, il faut choisir.

Placer des draps mouillées devant la fenêtre

Même en gardant les volets fermés, rien ne garantit de garder l’air frais à l’intérieur. D’une façon ou d’une autre, l’air chaud parvient toujours à se frayer un chemin dans votre maison. Vous pourriez aussi fermer les fenêtres, mais votre foyer se transformerait vite en sauna. Alors pour tromper l’air chaud qui arrive de l’extérieur, vous pouvez placer un drap humide devant votre fenêtre entrouverte. De cette façon, l’humidité va rafraîchir votre pièce. N’hésitez pas à mouiller régulièrement votre drap ou linge avec un vaporisateur. Pour augmenter vos chances, vous pouvez aussi placer une serpillière mouillée sur le sol. Ou alors, il reste le carrelage sur lequel votre animal de compagnie adore s’allonger.

Faire sécher son linge à l’intérieur

Un peu comme la méthode du drap humide accroché à la fenêtre, faire sécher son linge à l’intérieur en période de canicule est une bonne idée. L’humidité du linge participe à faire baisser quelque peu la température de la pièce. Si vous le pouvez, dans une chambre ce sera l'idéal. Vous pouvez aussi placer votre ventilateur devant le linge humide afin de rafraîchir l’air ambiant. Pour pourrez peut-être enfin passer une bonne nuit à la fraîche.

Manger froid

Crédit photo : GaudiLab/ iStock

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en été et en période de canicule, on n’a que très peu envie de manger une raclette ou une tartiflette. Dès leur passage au four ou à l’appareil à raclette, la chaleur va prendre le dessus. Alors imaginez si vous en mangiez alors qu’il fait entre 35 et 40 °C dehors. Le plus simple et le plus rapide reste de manger des repas froids. Rien de mieux pour rafraîchir votre corps. N’hésitez pas à consommer des boissons fraîches comme les smoothies ou les soupes froides, riches en fruits et légumes. Ces derniers ont un effet désaltérant bienvenu. Les salades de tous types, les fruits et les légumes sont également idéaux en cette période. Vous pouvez faire cuire vos légumes par avance avant de les consommer froids ou sous forme de salade, par exemple. Idem pour certaines viandes. Le principe est de limiter les repas chauds afin de privilégier les repas froids. Enfin, et parce que l’été rime aussi avec détente, les incontournables glaces et sorbets sont de mise.

Utiliser un ventilateur

Crédit photo : demaerre/ iStock

Si jamais, et malgré toutes ces méthodes, vous n’arrivez pas à vous rafraîchir, il reste ce bon vieux ventilateur. Indémodable, il est une valeur sûre lors des trop grosses chaleurs. Même si ce n’est pas très écologique et qu’il peut nous donner une petite angine en plein mois de juillet, le ventilateur est parfois indispensable pour rester au frais. Mais afin que votre ventilateur ne vous envoie pas de l’air chaud à la figure, pensez à mettre des bouteilles fraîches ou des glaçons sur son axe de ventilation. C’est un moyen efficace pour recevoir de l’air frais.