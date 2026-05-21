Découvrez le cuiseur de pâtes, ce nouvel appareil qui va révolutionner vos repas

Aujourd'hui, les constructeurs rivalisent d'ingéniosité pour nous simplifier la vie, notamment an améliorant la cuisson des pâtes. Un nouvel appareil va bientôt débarquer dans nos cuisines et révolutionner notre façon de faire des pâtes. On vous explique.

Cuisinez vos pâtes comme au restaurant italien

Les Français sont complètement gaga des pâtes. D’ailleurs, une étude affirme qu’en manger nous aide à nous sentir mieux. Dès lors, mieux vaut ne pas négliger leur cuisson.

Quand on cuit des pâtes à la maison, elles sont souvent molles ou collantes. Tandis qu’au restaurant, elles semblent parfaites. C’est peut-être ce qui attend prochainement les ménages français avec ce nouvel appareil cuiseur qu'a mis au point la marque Innova Concept.

Cet autocuiseur qu’a présenté Anicet Mbida dans Bonjour ! La Matinale TF1 n’est pas sans rappeler le cuiseur de riz (rice cooker). Comme son homologue du riz, l’appareil utilise la vapeur d’eau pour cuire les pâtes.

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Un autocuiseur de pâtes autrefois réservé aux professionnels

Crédit photo : TF1

L’autocuiseur de pâtes est un prototype récemment breveté. Il se présente comme une grosse bouilloire qu’il faut remplir d’eau. Vous y ajoutez ensuite vos pâtes, puis vous réglez le temps de cuisson et la température si vous les désirez « plus ou moins al dente », explique le chroniqueur.

L’avantage de cet autocuiseur de pâtes est la rapidité de la cuisson grâce à l’humidité. Cependant, pour pouvoir en bénéficier, il va falloir patienter. « Ça va être commercialisé dans quelques mois, d'ici à peu près autour de la fin de l'année », précise encore Anicet Mbida.

Jusqu’à présent, ce type d’appareil était réservé aux professionnels de la restauration pour leur efficacité et leur rapidité. Désormais, les Français pourront l’avoir dans leur cuisine. Cela dit, le prix risque d’être élevé. Il faudra sûrement attendre que d’autres marques sortent leur version pour des prix plus abordables.