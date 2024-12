Vous ne devriez surtout pas jeter vos peaux de clémentines

Ne jetez plus vos peaux de clémentines ! Au lieu de les mettre à la poubelle, vous pouvez les réutiliser de nombreuses façons pour leur donner une seconde vie.

En hiver, le fruit star de la saison est la clémentine. Légèrement acidulée, elle est très populaire au moment des fêtes de fin d’année. Appréciée à la fois en dessert ou en goûter, elle est riche en vitamines et dégage une odeur réconfortante qui rappelle les fêtes de Noël. Même si la clémentine pourrait disparaître des rayons des supermarchés cette année, elle reste l'un des fruits préférés des Français.

Quand vous mangez une clémentine, faites attention à ne pas jeter les épluchures à la poubelle ! Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la peau de ces fruits peut être réutilisée de nombreuses façons. L’option idéale pour leur donner une seconde vie tout en limitant votre quantité de déchets. Voici comment transformer des épluchures de clémentines.

Parfumer les plats

Agrémentez vos plats cuisinés avec les épluchures des clémentines ! Vous pouvez par exemple créer des écorces confites pour parfumer vos plats. Pour cela, il vous suffit de faire bouillir les épluchures dans de l’eau pendant quelques minutes avant de les cuire dans du sirop de sucre. Vous pourrez ainsi les déguster telles quelles ou les incorporer dans des pâtisseries.

Pensez également à fabriquer un vinaigre aromatisé, idéal pour les salades. Selon Ôdélices, il vous suffit de placer les épluchures de clémentines dans une bouteille en verre et de remplir le tout de vinaigre blanc de cuisine. Laissez infuser pendant quelques semaines et le tour est joué !

Un pot-pourri

Vous voulez que votre logement sente bon en utilisant une astuce naturelle ? Pensez au pot-pourri ! En intégrant vos épluchures de clémentines, une agréable odeur va se diffuser dans votre maison. Mélangez la peau de vos fruits avec d’autres ingrédients odorants comme des herbes sèches, des épices, de la cannelle, des clous de girofle ou encore des bâtons de vanille.

Un nettoyant multi-surfaces

Exit les produits ménagers toxiques pour nettoyer votre maison : pensez aux ingrédients naturels, comme le vinaigre blanc. Pour lui donner une agréable odeur et parfumer votre intérieur, mélangez les épluchures de clémentines dans du vinaigre blanc et de l’eau afin de créer un nettoyant multi-surfaces. Avec son parfum frais et son action antibactérienne, ce nettoyant va éliminer les mauvaises odeurs et désinfecter les surfaces. Pour cela, Nous Anti-Gaspi conseille de déposer les épluchures dans un bocal en verre, de verser du vinaigre blanc pour recouvrir le tout et de laisser macérer pendant deux semaines avant de l’utiliser.

Un insecticide naturel

Vous ne supportez pas les insectes dans votre maison ? Pour vous en débarrasser, n’achetez pas d’insecticide toxique et pensez aux épluchures de clémentines. Placez-les près des zones sensibles, comme les rebords de fenêtres, afin de tenir les insectes à distance.

Un exfoliant pour la peau

Bien que cela puisse paraître étonnant, les clémentines peuvent être utilisées comme astuce beauté. Pour cela, séchez et réduisez en poudre vos épluchures de clémentines puis mélangez-les avec un peu de sucre et d’huile d’olive. Vous obtiendrez un exfoliant naturel, idéal pour éliminer les peaux mortes et retrouver une peau toute douce.