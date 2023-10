Astuce : voici comment économiser 100 euros chaque mois facilement

En cette période d'inflation, il n'y a pas de petites économies. Pour limiter nos dépenses, nous pensons à collectionner les tickets promo, à opter pour des marques distributeurs et, parfois même, à nous priver de certains plaisirs. Pourtant, il existe des petites astuces toutes simples pour dépenser un peu moins.

Anticiper les dépenses : une habitude sécurisante, mais des résultats limités

Certains consommateurs parviennent à économiser quelques euros en modifiant certaines de leurs habitudes quotidiennes. Mais ces économies restent réduites. D'autres, plus rigoureux prennent soin de dresser un plan précis de leurs dépenses. Et le premier élément référencé correspond aux sorties d'argent essentielles. C'est-à-dire, celles qui ne peuvent être éliminées.

C'est ainsi que ces consommateurs déterminent le budget restant pour tous les autres frais.

Pour beaucoup de ménages, une fois les dépenses du quotidien ajoutées, il ne reste plus grand chose à ce montant. C'est là que des petites astuces toutes simples peuvent faire toute la différence.

Crédit photo : iStock

De petites économies qui peuvent représenter une belle somme d'argent à la fin du mois

Parmi les petits stratagèmes qui peuvent vous permettre d'économiser : les transports en communs et le covoiturage. Vous laissiez cela aux autres jusqu'à maintenant ? Pourquoi ne pas expérimenter ces deux options ? Elles vous permettraient de faire des économies de carburant. Au prix de l'essence et du gazole en ce moment, vous serez forcément gagnant !

À noter que quelques-unes des petites dépenses quotidiennes qui rendent vos journées plus agréables peuvent être éliminées. Le café acheté à la machine, par exemple, n'a plus lieu d'être si vous emportez votre thermos au bureau. Si vous achetez des cafés tous les jours, vous constaterez une belle économie à la fin de la semaine.

De même, sachez que tous les repas que vous achetez tous prêts en magasins ou que vous commandez à emporter vous reviennent bien plus chers que si vous les cuisiniez chez vous. Faites l'expérience en achetant tous les aliments composant votre salade ou votre burger, et comparez la note. Une fois de plus, vous avez l'occasion d'économiser chaque jour quelques euros qui représenteront une jolie somme à la fin du mois.

Cette autre astuce, vous la connaissez sûrement : elle consiste à faire ses courses après un bon repas. Car se balader dans les rayons des magasins en ayant faim, c'est le meilleur moyen de dépenser plus d'argent.

Crédit photo : iStock

Concernant les divertissements, prenez l'habitude de réserver vos billets et tickets à l'avance. Bien souvent, les prix des voyages ou des places pour des spectacles sont moins élevés pour ceux qui anticipent.

En ce qui concerne la télé, prenez le temps d'étudier les offres concurrentes de la box que vous possédez. En général, les opérateurs proposent des tarifs avantageux aux nouveaux clients. Et si vous dévorez les livres, prenez un abonnement dans une médiathèque plutôt que d'acheter des ouvrages. Cela vous coûtera beaucoup moins cher et vous n'aurez plus de scrupules à multiplier vos lectures.

Enfin, prenez soin d'effectuer quelques comparaisons lorsque vous commandez un objet sur Internet. D'un site marchand à l'autre, les prix peuvent varier de manière considérable. Cela peut donc valoir le coup de perdre quelques minutes.