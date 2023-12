Voici quelques astuces pour rester au chaud chez soi sans mettre le chauffage

Entre le froid et l’inflation du prix de l’énergie, se chauffer chez soi n’est plus donné à tout le monde. Pas de panique car il existe plusieurs astuces pour ne pas avoir froid à la maison sans mettre de chauffage.

La crise énergétique a bien gagné la France ! Avec des prix qui gonflent, il faut constamment s’adapter et réajuster sa consommation d’énergie pour ne pas recevoir une facture vertigineuse.

Pour cela, le gouvernement préconisait aux ménages de limiter la température de leur chauffage à 19 degrés, histoire de ne pas surconsommer et donc ne pas surpayer. Cependant, sachez qu’il existe des solutions pour pouvoir se chauffer sans utiliser le chauffage, et donc en faisant de sacrés économies.

En effet, le froid est un ressenti physique mais qui émane d’une sensation psychologique. Il faut donc faire en sorte que cette sensation change pour une sensation de chaleur. L’aspect psychologique compte beaucoup.

Crédit photo : iStock

Tout miser sur le textile épais !

Dans cette optique, il est préconisé de faire un bon usage des textiles des tapis pour apporter une sensation de chaud. Coussins, plaids, et autres édredons sont autant de textiles associés à la chaleur et au confort. Au-delà des textiles, la décoration et l’agencement de son intérieur jouent aussi un rôle.

La circulation de l’énergie présente à l’intérieur de votre maison est un élément à surveiller. On appelle ça le chi. Un simple courant d’air froid pourrait perturber votre sentiment de chaleur. Il est alors important de se mettre dans des conditions de chaleur dès que vous arrivez chez vous quitte à instaurer un rituel quotidien comme allumer des bougies, enfiler des chaussons ou mettre de l’eau à bouillir pour un thé ou une soupe.

Crédit photo : iStock

Comme les textiles, les matériaux qui constituent votre maison jouent aussi un rôle essentiel sur cette sensation de chaleur. Par exemple, le verre, le plastique ou les métaux sont froids au toucher tandis que le bois est idéal car il ne restitue pas la fraîcheur extérieure. Des matériaux plus naturels sont donc à privilégier.

Il est également conseillé de multiplier les sources de lumières avec différentes petites lampes posées aux quatre coins de la pièce afin d’éviter les espaces sombres et donc froids.

S’inspirer des pays scandinaves

Quand on parle de froid, les pays scandinaves savent de quoi il est question. Ils ont également des astuces pour se réchauffer naturellement, notamment dans leur cuisine avec de la cannelle, du gingembre ou du cardamome. En parlant de cuisine justement, si jamais vous utilisez votre four, n’hésitez pas à le laisser ouvert après utilisation, en l’ayant éteint évidemment, afin de vous apporter une petite vague de chaleur.

Crédit photo : iStock

Les Suédois ne lésinent pas non plus sur les textiles en empilant couettes, couvre-lit et plaids dans les chambres et en installant une malle “SOS confort et chaleur” près du canapé. Par ailleurs, vous pouvez aussi opter pour une marche nordique, une marche en extérieur dans le froid qui vous procure un effet de chaleur immédiat dès que vous rentrez chez vous.

Enfin, les portes d’entrée et les fenêtres, qui représentent la frontière entre l’extérieur froid et l’intérieur de votre maison, sont aussi des éléments à ne pas négliger. Il faut donc les habiller en conséquence pour éviter que trop de chaleur ne s'échappe de votre foyer. En multipliant les couches, vous multipliez les possibilités de contrôler la lumière du jour et la température. Pour cela, le double rideau et un voilage sont la solution parfaite. Plus le rideau est épais, plus il protège des courants d’air et réduit la dispersion de chaleur.