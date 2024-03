Grâce à ce simple produit du quotidien étalé sur leur plaque d'immatriculation, ils évitent les contraventions ?

À force de se prendre des amendes en voitures, de nombreux automobilistes auraient imaginé une astuce simpe, mais prétendue infaillible pour les éviter grâce à un simple objet utilisé sur leur plaque d'immatriculation. On vous explique.

Même s’il vaudrait mieux ralentir sa conduite ou tout simplement faire preuve de vigilance au niveau des radars automobiles, il existerait une astuce pour devenir “invisible” des radars. Non, ce n’est pas une blague.



Crédit photo : iStock

Une astuce étonnante

Pour rappel, les radars disposés sur les routes de France ont pour but de détecter la vitesse d’un véhicule grâce à des capteurs. Si une voiture va trop vite, alors, une photo est prise, vous vous faites “flasher” et le numéro de votre plaque d’immatriculation est enregistré. Quelques jours plus tard, vous recevez une jolie amende dans votre boîte aux lettres.

Pour tromper les radars, il existerait donc une astuce comme le rapporte le média Santé+. Dévoilée par certains internautes sur la Toile, cette astuce consisterait à appliquer de la laque sur sa plaque d’immatriculation en couches suffisantes. La raison ? Cela rendrait les plaques illisibles par les radars, les chiffres de la plaque d'immatriculation seraient alors imperceptibles. Résultat ? Pas de contravention reçue dans la boite aux lettres. Et ce n'est pas tout. D’autres astuces sont mises en avant par les internautes pour éviter les amendes. Par exemple, on apprend que l'on peut recouvrir sa plaque de boue ou coller des feuilles mortes.

Est-ce que cela fonctionne vraiment ?



Selon Santé+, cette astuce ne fonctionnerait absolument pas ! Pour la simple et bonne raison que les radars utilisent un système qui leur assure de repérer les plaques, grâce notamment à un éclairage infrarouge et une matrice sensible au rayonnement. En clair, votre plaque sera visible qu'importe ce que vous faisez.

Même si ces astuces font le tour du Web et peuvent inspirer, il n’est pas recommandé de les suivre. Sauriez-vous deviner pourquoi ? Tout simplement parce que c’est dangereux et qu'elles vous exposent à de lourdes amendes si vous vous faites arrêter (comptez 135 euros en cas d'illisibilité de la plaque d'immatriculation). On vous conseille donc de faire plutôt attention à votre vitesse de conduite afin de limiter les excès de vitesse. Noté ?



Vous l'aurez compris, mieux vaut privilégier une conduite contrôlée que de miser sur une astuce plus que douteuse...



Crédit : Istock