Vols de voitures : voici les modèles les plus prisés par les voleurs en 2023

Vous l’ignorez peut-être, mais les vols de voitures ont fortement augmenté cet été. Et certains modèles sont plus prisés que d’autres par les voleurs. Voici les véhicules les plus ciblés.

En France, l’été 2023 a été marqué par une forte hausse de vols de voitures (augmentation de 50% par rapport à l’année 2022), rapporte l’Observatoire des vols de Coyote.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le mois d’août a été prolifique pour les malfrats, avec un pic de +100 % : «Sur les quatre dernières années, nos équipes sur le terrain n’ont jamais eu autant d’opérations à traiter sur un mois», a révélé l’entreprise dans un communiqué, expliquent nos confrères de BFMTV.

Dès lors, une question est sur toutes les lèvres : quels sont les véhicules les plus prisés par les voleurs. La première place du classement est occupée par le SUV, qui représente 65% des modèles volés au cours de l’été, note RTL. La raison ? Ces voitures sont faciles à revendre.

Des régions plus touchées que d’autres

À la deuxième place du podium, nous trouvons les voitures hybrides, dont le risque de vol a été multiplié par trois en un an, explique le site d’information. Ces véhicules sont très appréciés par les voleurs pour leurs pièces détachées, dont les pots catalytiques. En effet, ces dispositifs de dépollution contiennent des métaux rares tels que le platine ou l’iridium.

À noter que ces matières peuvent se revendre jusqu'à 1000 euros au marché noir. Enfin, la troisième place est attribuée aux voitures citadines (16% de vols cet été). Comme le précise Coyote, le risque de vols a augmenté «particulièrement dans les régions Auvergne Rhône-Alpes (+73%), PACA (+44%) et Île-de-France (+30%)».

Selon Stéphane Curtelin, directeur marketing et produits de Coyote, les voleurs utilisent les nouvelles technologies pour commettre leurs méfaits, comme des boîtiers électriques : «Aujourd'hui, les vols se font à plus de 80 % via des systèmes électroniques».