Vous devez jeter vos ustensiles de cuisine en plastique noir d'urgence et voici pourquoi, selon une étude

Une nouvelle étude a révélé que les ustensiles de cuisine en plastique noir sont très mauvais et doivent quitter notre cuisine. Voici pourquoi.

Dans notre cuisine, nous avons de nombreux ustensiles avec lesquels nous cuisinons de bons petits plats. C’est le cas des assiettes, des poêles, mais aussi des ustensiles de cuisine comme les cuillères, les spatules, les louches ou encore les écumoires. Ces objets se déclinent en trois catégories : les ustensiles en bois, en inox et en plastique noir.

Crédit photo : iStock

Cependant, certains objets que nous utilisons pour cuisine devraient être bannis de notre cuisine. C'est le cas des ustensiles en plastique noirs qui sont très mauvais. Si vous en avez chez vous, il est conseillé de vous en débarrasser, selon une étude publiée dans le numéro d’octobre 2024 de la revue spécialisée Chemosphere. Un conseil qui rappelle les recommandations de ne pas utiliser de poêles en téflon, qui contiendraient des polluants persistants PFAS mauvais pour notre santé.

Selon l’étude, des retardateurs de flamme ont été retrouvés dans les ustensiles de cuisine en plastique noir. En plus de provoquer un éventuel départ de feu, ils présentent un risque pour notre santé puisqu’au contact de la nourriture très chaude, les composés toxiques peuvent se libérer dans nos assiettes et nous pouvons les ingérer.

“Les problèmes de santé liés aux retardateurs de flamme comprennent la cancérogénicité, la perturbation endocrinienne, la neurotoxicité et la toxicité pour la reproduction et le développement”, ont expliqué les auteurs de l’étude.

Crédit photo : iStock

Les retardateurs de flamme retrouvés dans les ustensiles proviennent du plastique recyclé utilisé pour créer ces objets. Ce plastique provient de divers appareils électroniques comme les ordinateurs, les téléviseurs ou encore les télécommandes. Par erreur, ils se retrouvent dans nos ustensiles de cuisine et peuvent être dangereux. Selon l’étude, au moins un ustensile sur 10 contiendrait ces produits toxiques.

Selon l’étude, il existe d’autres objets du quotidien qui peuvent contenir des retardateurs de flamme, comme les jouets, les brosses à cheveux ou encore les boîtes alimentaires.

“Nous avons trouvé une variété de neufs retardateurs de flamme toxiques dans des articles ménagers en plastique noir, y compris dans certains endroits où l’on s’y attend le mois : ustensiles de cuisine, plateaux de sushis et autres plats à emporter, et jouets”, a expliqué Megan Liu, auteur principal de l’étude et responsable de la science et de la politique pour Toxic-Free Future.