Ces 10 objets sont à retirer de votre cuisine au plus vite

Si vous adorez passer du temps dans votre cuisine, sachez qu’il vaut mieux éviter de l’encombrer d’objets inutiles. Voici les 10 accessoires à bannir de votre cuisine.

La cuisine n’est pas un grenier ! Au fil des années, il est généralement courant d’empiler toutes sortes d’objets, ustensiles et accessoires qui vous ont servi au gré de vos recettes. Cependant, ces objets n’ont pas une espérance de vie éternelle et à partir de certains moments, il est important de renouveler son arsenal culinaire.

Crédit photo : iStock

Certains objets peuvent vous sembler indispensables dans votre cuisine mais ils vous encombrent plus qu’autre chose. La plupart du temps, les objets de décoration sont superficiels et ne relèvent d’aucune utilité, un peu comme dans le reste de la maison. Il peut s’agir d’ustensiles abîmés qu’il n’est plus nécessaire de conserver.

Par exemple, le papier aluminium peut même représenter un danger pour la santé. S’il est chauffé et qu’il est en contact avec un aliment acide, une réaction chimique se produit et des particules d’aluminium peuvent venir se poser sur votre aliment.

Les éponges usagées sont des nids à bactéries. L’idéal est de les changer toutes les deux semaines ou d’opter pour des brosses à vaisselles. Idem pour une planche à découper en bois (ou en plastique) qui peuvent être sources de bactéries si elle est trop vieille, fêlée et possède des traces de couteaux.

Crédit photo : iStock

La chasse aux ustensiles superflus

Si vous faites la collection de tupperwares, ou d’autres contenants en plastique, débarrassez-vous de toutes celles qui sont sales ou incomplètes. Tachées et sans leur couvercle, elles perdent leur utilité et donc leur place dans votre cuisine. Pour les poêles endommagées, c’est direction poubelle, surtout celles en teflon car elles libèrent des millions de micro et nanoparticules de plastique dans la nourriture.

Crédit photo : iStock

Plastique ou bois ? Il faut choisir mais aucun des choix n’est le meilleur en réalité. Si le bois est moins nocif que le plastique, il reste poreux et les bactéries peuvent s’y immiscer. Ce qui est le cas pour les ustensiles, pour lesquels il vaut mieux privilégier l’inox.

Pour l’électroménager, il va sans dire que tout détérioration de la machine, notamment au niveau du fil électrique, représente un danger permanent pour votre foyer. Si vous aimez collectionner les épices, sachez qu’il y a une date de péremption. Même si elles sont sans danger, elles perdent généralement leur goût au bout d’un certain temps et devrait donc être jetées à la poubelle.

Crédit photo : iStock

Enfin, évitez de cumuler les sacs de course en plastique, les tote bag ou encore les sachets tout simplement car vous n’avez pas besoin d’en avoir autant. Gardez-en juste le nécessaire en fonction de vos besoins. Et vous voilà avec une cuisine débarrassée de ses indésirables !