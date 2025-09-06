Vous n'arriverez plus à vous passer de cet objet indispensable vendu chez Lidl à petit prix

Lidl propose actuellement un nouvel accessoire indispensable pour nettoyer votre maison, notamment si vous avez des animaux de compagnie. Ne passez pas à côté de cette promotion imbattable.

L’enseigne discount Lidl propose toujours de bonnes affaires à ne pas manquer. En effet, il est souvent possible de trouver des objets de la vie quotidienne à petits prix, notamment pour entretenir sa maison. Dans les grandes surfaces, les produits d’entretien et les appareils de nettoyage peuvent coûter cher. Mais chez Lidl, vous pouvez faire de belles économies !

Crédit photo : iStock

L’enseigne a par exemple commercialisé un aspirateur eau et poussière de la marque Parkside à petit prix, l’objet indispensable pour garder sa maison au propre. Un balai nettoyeur vapeur à main de la gamme Silvercrest était également mis en vente sur le site internet de Lidl.

Un aspirateur multifonctions

Si vous avez manqué ces belles opportunités, ne désespérez pas : voici une nouvelle promotion qui devrait vous plaire, notamment si vous avez des animaux de compagnie. Lidl propose actuellement un nettoyeur multifonctions Crossware Pet Pro qui permet d’aspirer, d’essuyer et de sécher les sols sans se fatiguer.

Crédit photo : Lidl

Cet aspirateur a de nombreux accessoires qui permettent d’éliminer efficacement les poils d’animaux. On retrouve notamment une brosse multi-surfaces qui tourne à 3 000 tours par minute, un filtre à poils d’animaux et un produit nettoyant qui permet d’éliminer les mauvaises odeurs laissées par les animaux de compagnie. En plus de cela, l’appareil propose une permutation facile entre le nettoyage des sols durs et des tapis et possède un système à double réservoir qui sépare l’eau propre et l’eau sale.

Crédit photo : Lidl

Cet aspirateur connaît actuellement une promotion de -27% et est proposé au prix de 299 euros au lieu de 409,99 euros sur le site internet de Lidl. Il a déjà fait des adeptes puisque l’appareil a reçu de très bons avis de la part des consommateurs. Les internautes saluent la praticité et l’efficacité de l’aspirateur et affirment que les poils d’animaux disparaissent rapidement et facilement.

Une bonne affaire à ne pas manquer pour garder une maison saine.