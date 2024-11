Les numéros inscrits sur les cartes bancaires vont disparaître

Actuellement, nos cartes bancaires comportent une série de chiffres, une date d’expiration et une clé de sécurité. Mais d’ici quelques années, tous ces numéros devraient disparaître.

Jusqu’à présent, pour effectuer un achat sur internet, nous devions renseigner les différents numéros inscrits sur notre carte bancaire. Il s’agit d’une série de chiffres, de la date d’expiration de la carte et de la clé de sécurité à trois chiffres. Cependant, il a été annoncé que des millions de Français ne pourront bientôt plus payer par carte bancaire sur internet. En plus de cela, ce mode de fonctionnement risque de changer pour tout le monde dans les prochaines années.

Crédit photo : iStock

En effet, il n’y aura bientôt plus de numéros imprimés sur les cartes bancaires. Seul le nom du propriétaire de la carte restera visible. Ce changement sera effectué sur les réseaux de paiement CB, Visa et Mastercard.

Simplifier et sécuriser les achats

Mais pourquoi un tel changement ? L’absence de numéros sur la carte bancaire a pour objectif de simplifier les achats sur internet. À l’avenir, nous ne devrons plus renseigner tous ces chiffres. Il suffira de donner notre adresse mail ou notre numéro de téléphone lié à notre carte bancaire. Nous recevrons ensuite une notification sur l’application de notre banque sur notre smartphone, que nous devrons valider avec une empreinte ou à l’aide de la reconnaissance faciale. Ce mode de fonctionnement, baptisé “click to pay”, est déjà utilisé sur PayPal, Apple Pay et Google Pay.

Crédit photo : iStock

En plus de faciliter les achats sur internet, cette nouvelle mesure a pour but de sécuriser le processus et de lutter contre le piratage. Selon France Info, la fraude est sept fois plus importante sur internet que dans un magasin physique, bien qu'il existe des escrocs pouvant vous voler de l'argent juste en passant à côté de vous. Comme nous n’aurons plus de numéros sur notre carte, le risque de piratage sera réduit.

Pour que cette mesure soit un succès, tous les commerçants devront basculer sur ce nouveau système. C’est notamment le cas des hôtels, qui demandent souvent de payer en amont pour réserver une chambre par téléphone. Pour laisser le temps à tout le monde de se préparer à cette nouveauté, les premières cartes bancaires sans numéro devraient arriver autour de 2030.