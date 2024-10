Vous ne tomberez jamais malade cet hiver en suivant cette astuce simple recommandée par les médecins

Alors que la saison du froid approche à grands pas, voici une astuce à mettre en place pour éviter de tomber malade cet hiver.

Les journées sont de plus en plus courtes, les températures deviennent de plus en plus fraîches, les feuilles tombent des arbres… L’automne est bel et bien de retour. Si la saison automnale séduit par ses couleurs chatoyantes, elle apporte aussi son lot de maladies.

Parmi elles, on peut citer le rhume, une infection des voies respiratoires qui rime avec nez qui coule, éternuements et fatigue.

Pour soigner un rhume, certaines personnes se tournent vers le miel et le citron, tandis que d’autres préfèrent prendre des médicaments.

Vous l’ignorez peut-être, mais il existe une astuce simple à mettre en place pour ne pas tomber malade. C’est en tout cas ce qu’affirment des médecins américains dans les colonnes du HuffPost UK. Suivez le guide !

Préserver ses voies nasales

Comme le précise Amy Brown, pneumologue et enseignante à l'Université de médecine du New York Medical College, l’appareil nasal est «conçu pour être une première étape dans la lutte contre l’infection et permet le filtrage des irritants présents dans l’environnement».

Le hic ? L’air sec et frais a un impact sur les voies nasales. Avec ce temps, les voies nasales s’assèchent. Résultat : les risques de contracter un rhume sont plus grands, car «cela rend plus difficile pour le nez de maintenir cette couche de mucus humide», explique l’experte.

De son côté, Peter Hwang, chirurgien de la face et du cou, rappelle qu’un «système nasal sain repose à la fois sur une anatomie appropriée pour permettre une bonne circulation de l'air et sur une couche de mucus bien hydratée qui aide à garder le nez humidifié et propre».

Crédit Photo : iStock

Pour rester en bonne santé, les voies aériennes supérieures doivent être constamment humides. Pour ce faire, il est important d’avoir un bon taux d’humidité à la maison.

Selon l'ADEME (Agence de la transition écologique), le taux d'humidité parfait pour une maison oscille entre 40 et 60%. Une chose est sûre : cette recommandation va vous changer la vie.

«Assurer un taux d’humidité idéal et approprié dans votre espace de vie intérieur est vraiment la clé pour un soulagement sur le long terme (…) Si votre nez est sec et qu'en plus de cela, vos lèvres - et votre peau de manière générale - sont sèches cela peut indiquer que votre environnement intérieur est plutôt sec».

Pour mesurer l’humidité d'une maison, vous pouvez utiliser un hygromètre. Une fois cette étape terminée, veillez à aérer votre logement pendant 10 minutes plusieurs fois par jour et réglez le chauffage à 19°C.