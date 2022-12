11 erreurs que les passagers font trop souvent lors d'un vol long-courrier selon une ancienne hôtesse de l'air

Tiffany Hawk, ancienne hôtesse de l’air, témoigne des nombreuses erreurs que les passagers font souvent sur les vols long-courrier. Des mauvaises habitudes dont on n’a pas forcément conscience et que l’on devrait arrêter de prendre.

Un long voyage vous attend et comme tout voyage, il faut se préparer au maximum. Heureusement, sur les vols long-courrier, les avions possèdent les équipements qu’il faut pour votre confort mais aussi pour vous occuper.

Il y a de quoi manger, de quoi boire, de quoi se divertir pour que les heures de vol passent à vitesse grand V.

Cependant, certaines de vos habitudes auraient plus tendance à gâcher votre voyage et surtout votre retour sur terre. En effet, qui n’a pas déjà fait l’erreur de rester éveillé pendant 10 heures de vol avant d’arriver effondré de fatigue à sa destination ?

11 erreurs à ne pas faire pour un vol long-courrier

Ce genre d’erreur, Tiffany Hawk en a souvent été témoin. Ancienne hôtesse de l’air devenue auteure, elle partage sur Insider une douzaine d’erreurs que les passagers font trop souvent sur les vols long-courrier, ruinant leur voyage.

1. La consommation de somnifères

: « La plupart ont des difficultés à se réveiller après avoir pris des somnifères dans un avion. Ne présumez pas que vous pouvez prendre un somnifère en espérant que son effet dure pendant tout le vol. Certains somnifères peuvent entraîner des étourdissements et d’autres effets secondaires, et vous devez être capable d’être éveillé et alerte en cas de problème mécanique dans l’avion. »

2. L’oreiller pour le cou

: « Beaucoup ne le testent pas avant le vol et finissent par ne pas l’utiliser. Avant de vous encombrer de cet accessoire, testez-le chez vous avant »

3. Laisser les enfants regarder des séries et des films durant tout le vol peut les amener à un sévère jetlag

: « Le nombre de divertissements destinés aux enfants est conséquent, entre les séries, les films et les jeux, mais il vous faut varier avec des divertissements hors écran comme des livres de coloriage, des livres autocollants, sinon votre enfant sera beaucoup trop éveillé et aura du mal à dormir après coup. Faites-le dormir pendant le vol pour lui éviter le jetlag ».

4. Ne jamais enlever les chaussures ou les chaussettes en allant aux toilettes

: « Les moquettes des avions sont rarement bien nettoyées, et surtout quand vous allez aux toilettes. Pensez que l’avion a pu rencontrer des turbulences. Si le sol de la cabine toilette est humide, ce n’est pas forcément de l’eau ».

5. Prévoyez plusieurs couches de vêtements

: « Les températures peuvent changer sur un vol long-courrier alors parfois vous allez avoir trop froid, d’autres fois vous aurez trop chaud »

6. Ne pas dépendre des divertissements proposés par l’avion

: « Il y a une chance pour que les appareils ne fonctionnent pas, alors prévoyez votre propre écran avec vos séries et films ».

7. Chargez vos appareils avant de prendre votre vol

: « Là encore, parfois la connectique peut ne pas fonctionner sur votre siège »

8. Evitez de boire de l’alcool

: « En raison de la baisse des niveaux d’oxygène dans le sang due à une faible pression dans la cabine et à la déshydratation due à une faible humidité, les effets de l’alcool peuvent faire bien plus mal à la tête et à l’estomac dans les airs »

9. Buvez de l’eau

: « L’air sec et la haute altitude peuvent entraîner à la déshydratation, alors n’hésitez pas à en demander le plus souvent possible. Vous pouvez avoir votre propre bouteille d’eau ».

10. N’oubliez pas de prendre vos petits accessoires

Comme les boules quies, de la crème hydratante, voire un masque pour les yeux, pour rendre votre séjour plus confortable (surtout si vous êtes en classe éco).

11. Evitez les boissons gazeuses

: « La faible pression atmosphérique due à l’altitude provoque l’expansion des gaz. C’est pour cela que votre paquet de chips gonfle comme un ballon ».