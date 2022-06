Pour un week-end parfait, partez à Cordoue, en plein cœur de l'Andalousie. Découvrez les 15 activités incontournables à faire à Cordoue.

En amoureux, entre amis ou en famille, cette ville espagnole a tout pour vous faire vivre un excellent séjour. Avec Séville, Malaga et Grenade, Cordoue est l'une des plus grandes villes d'Andalousie. Située au nord de l'Andalousie et appelée Cordoba en langue espagnole, elle attire chaque année des milliers de visiteurs pour sa vieille ville, ses plaza d'époque et ses édifices religieux impressionnants comme la mosquée-cathédrale de Cordoue, aussi appelée Mezquita. Le point fort de cette ville : pas besoin de voiture. Vous n'aurez besoin que de vos jambes pour arpenter les rues et les patios de Cordoue.

À voir aussi

Offrez-vous un voyage de rêve, plein de culture et de patrimoine, dans la belle ville de Cordoue au cœur de l'Andalousie. Découvrez les 15 activités incontournables à faire dans la belle ville de Cordoue.

Le centre historique de Cordoue : la Juderia

Quartier juif coloré de Cordoue. Crédit : IStock

L'ancien quartier juif de Cordoue est un véritable bijou patrimonial et historique. Comme son nom l'indique, dans ce quartier résidaient les juifs. Pour entrer dans la juderia, il faut emprunter la Puerta de Almodovar. Construite à base de pierres grès, la Puerta de Almodovar est un édifice impressionnant qui surprend tous les touristes en séjour à Cordoue. Déambulez dans les rues de la juderia et appréciez l'architecture médiévale typique de Cordoue en arpentant les impasses étroites. Avant de quitter la juderia, faites un tour sur l'une des plus belles places de Cordoue : la plaza et la Calleja de las Flores. Une visite guidée est conseillée pour tous les amateurs d'art et d'histoire.

L’Alcazar de los Reyes Cristianos, un vestige historique

L'Alcazar de los Reyes Cristianos en plein cœur de Cordou, un bijou historique. Crédit : IStock

L'Alcazar des rois chrétiens est une visite incontournable à faire lors de votre séjour à Cordoba. À partir du XVe siècle, l'Alcazar historique était le lieu du siège des Rois catholiques. Ce bâtiment impressionnant rappelle la reconquête chrétienne de Cordoue. Après avoir visité l'Alcazar des rois chrétiens, baladez-vous dans les jardins fleuris somptueux du château. L'entrée de l'Alcazar est seulement au prix de 5 €.

Le pont romain

Un véritable vestige romain à Cordoue : le pont romain. Crédit : IStock

ll faut remonter dans l'histoire pour comprendre l'architecture si spéciale de ce pont. Érigé au Ier siècle avant J.-C., le pont romain fut le seul pont de Cordoue pendant de nombreux siècles. Empruntez ce pont et rejoignez le quartier historique de Cordoue ainsi que la Tour Calahorra. Le pont romain vous offre une vue imprenable sur le fleuve Guadalquivir et sur la mosquée-cathédrale, la Mezquita. Le pont romain fait partie des monuments incontournables de la ville andalouse.

La mosquée-cathédrale de Cordoue : la Mezquita

L'intérieur de la mosquée-cathédrale de Cordoue. Crédit : IStock

S'il y a bien un monument à visiter à Cordoue, c'est la Mezquita, la mosquée-cathédrale. Impossible de passer à côté de cette incroyable mosquée-cathédrale, érigée en l'an 785. Par sa taille, son mélange des genres et la hauteur incroyable de ses plafonds, la mosquée-cathédrale de Cordoue est unique en son genre. Cette mosquée a été construite sur les ruines d'une Église par un émir musulman. C'est pendant la reconquête chrétienne du pays qu'une église a été construite en son sein. Aujourd'hui, la mosquée-cathédrale de Cordoba est considérée comme l'une des plus belles réussites d'art islamique en Espagne.

La porte du pont romain

Devant le pont romain se trouve la porte du pont. Crédit : IStock

Continuez le voyage dans l'histoire en passant par la porte du pont romain. Cette porte s'érige fièrement à l'entrée du pont romain, qui surplombe le fleuve Guadalquivir. À l'image du centre-ville historique de Cordoue, la porte du pont romain est majestueuse. Passez par la porte du pont en journée ou en soirée pour faire de jolies photos à la tombée de la nuit.

La synagogue de Cordoue

Visitez la belle synagogue de Cordoue. Crédit : IStock

Après avoir été un temple, un hôpital et une école, la synagogue de Cordoue est maintenant reconnue comme un monument national. Située en plein cœur du quartier juif de Cordoue, cette synagogue est la seule synagogue d'Andalousie. Bien qu'elle soit plus petite que tous les édifices du même genre, la synagogue de Cordoba est un monument à part entière. Pour y accéder, il faut traverser une petite cour pleine de charme. Vous l'aurez compris, la synagogue de Cordoue a une grande importance historique et culturelle pour la ville.

Le palais de Viana

Les beaux patios du Palais de Viana. Crédit : IStock

En pleine journée, optez pour une visite du palais de Viana à quelques minutes à pieds du pont romain. Le palais et ses célèbres patios sont très appréciés par les touristes de passage à Cordoue. Des peintures, des tapisseries et une architecture à la fois romaine et arabe, voici ce que vous découvrirez en visite dans le majestueux palais de Viana. Pour ceux qui souhaitent visiter seulement les patios, respirer l'odeur des plantes et des fleurs des jardins, c'est possible.

La plaza de las Tendillas

La belle place de las Tendillas à Cordoue. Crédit : IStock

À Cordoue, la plaza de las tendillas est l'une des places les plus connues et appréciées des locaux. Venez passer du bon temps sur cette grande place entourée de bars et restaurants. Manger quelques tapas et boire une boisson rafraîchissante devant les fontaines.

Le temple romain de Cordoue

Ces belles colonnes romaines se trouvent au temple romain de Cordoue. Crédit : IStock

C'est à quelques minutes de la mythique place de las tendillas que se trouve le temple romain de Cordoue. Sans aucun doute, le temple Romain de Cordoue est le vestige romain le plus impressionnant de la ville. Il fut construit pour démontrer la puissance de l'Empire romain à Cordoue. Mauvaise nouvelle pour tous les amateurs d'art et d'histoire, le temple de Cordoue ne se visite pas. Vous pourrez néanmoins apprécier sa beauté en passant devant et en admirant ses colonnes antiques.

Les nombreux musées de la ville de Cordoue

Avis aux amateurs d'art, de patrimoine et d'histoire, la ville de Cordoue offre de nombreux musées des plus classiques aux plus insolites. Vous l'aurez compris à la lecture de cet article, la ville de Cordoue est une ville aux vestiges romains importants. De l'incroyable pont romain aux vestiges du temple, Cordoba impressionne et fascine par tant de patrimoine. D'ailleurs, en 1994, l'UNESCO a attribué à la mosquée-cathédrale et tout le quartier historique qui l'entoure le titre de Patrimoine de l'Humanité. Les musées de la ville rendent hommage à ce patrimoine.

Très belle vue aérienne de la mosquée-cathédrale de Cordoue. Crédit : IStock

Le musée archéologique de Cordoue

Situé à côté de la plaza de Jeronimo Paez, le musée archéologique de Cordoue expose des collections de la préhistoire et des objets d'art romain découverts lors des fouilles archéologiques à Cordoue.

Le musée de Julio Romero de Torres

Ce musée est dédié à l'artiste Julio Romero de Torres et à l'entièreté de son œuvre. En Espagne, ce peintre est très admiré et principalement à Cordoue, sa ville natale. À la fin du XIXe siècle, il a participé aux travaux de restauration de la mosquée-cathédrale. Dans ce musée, on peut admirer quelques unes de ses œuvres les plus connues : La Chiquita Piconera (fillette vendeuse de charbon), Naranjas y Limones (oranges et citrons), Cante Hondo (chant flamenco) et Poema a Cordoba (poème à Cordoue).

Le musée Vivo de Al Andalus, dans la Tour de Calahorra

Si vous voulez connaître toute l'histoire de la belle ville de Cordoue, visitez ce musée. Le but de ce musée est de rendre hommage à Cordoue du IXe siècle au XIIIe siècle. Au centre de la ville, la Tour de Calahorra s'érige face au pont romain et à la mosquée-cathédrale. Visiter ce musée est l'occasion pour vous de rendre votre voyage instructif et ludique.

Le musée des Beaux-Arts de Cordoue

Comme toutes les grandes villes du monde, Cordoue aussi a son musée des Beaux-Arts. Le musée consacre les plus belles peintures et sculptures du pays. Ses salles d'exposition abritent un panorama impressionnant des sculpteurs espagnols du XVIIe siècle au XIXe siècle.

Le musée «Casa de las tradiciones»

Comme son nom l'indique, dans ce musée on voyage en Espagne principalement, et à Cordoue en particulier. Situé en plein cœur du quartier de San Basilio, ce musée est réputé pour ses patios typiques de la région et les fêtes traditionnelles de la ville.

La place de la Corredera

Mangez des tapas sur la place de Corredera à Cordoue. Crédit : IStock

De la même manière que la plaza de las tendillas, la place de la corredera est un lieu de rassemblement, une place conviviale pour boire un verre avec des amis. C'est la place la plus connue de Cordoue. Même si elle a tout les attributs des places de castilles, la place de la Corredera est bien à Cordoue. Le temps d'une journée, baladez-vous sous les arcades de la place de la Corredera et découvrez le marché typique de Cordoue.

La Tour de la Calahorra

Un vestige historique à Cordoue : la Tour de la Calahorra. Crédit : IStock

La ville de Cordoue est fréquemment appelée la «ville des trois cultures». En effet, elle a longtemps accueilli les juifs, les musulmans et chrétiens. Dans la Tour de la Calahorra se trouve le musée Al-Andalus qui rend hommage à cette diversité. Pour être immergé dans l'histoire de la ville de Cordoue, n'hésitez pas à faire la visite de la Tour avec un guide.

Le palais Medina Azahara

Voici un incroyable lieu plein d'histoire. Crédit : IStock

Éloignez-vous un peu du centre-ville de Cordoue et partez à 7 kilomètres de la ville pour visiter la majestueuse Medina Azahara. Avec plus d'1 million 300 000 visiteurs par an, cet édifice fait partie des monuments à visiter en voyage à Cordoue. Pour comprendre l'importance de ce monument dans l'histoire de Cordoue nous vous conseillons de réserver une visite guidée à l'avance.

Une journée à Séville

La belle Plaza de Espana à Séville. Crédit : IStock

Si vous restez un petit peu plus de temps qu'un week-end, prenez le temps de visiter la capitale de l'Andalousie : Séville. Il vous faudra seulement 50 minutes en train pour rejoindre Séville de Cordoue. Avec 30 trains par jour et un billet à 12 €, vous accéderez facilement à Séville.

Le palais de la Merced

Le Palais de Merced à Cordoue. Crédit : IStock

C'est dans ce somptueux palais que loge le siège du Gouvernement de la Province de Cordoue et les services municipaux. Passez devant, ça vaut le détour.