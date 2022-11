15 idées d'activités à faire à Marseille

À Marseille, les activités à faire ne manquent pas. Vélo électrique, Segway, bateau, cours de danse, vol, escape game, découverte, etc., à vous de choisir.

1. Le MuCEM ou musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée

Le Vieux-Port de Marseille et la fortification du Fort Saint-Jean Crédit : Istock

Vous passez vos vacances en Provence, notamment à Marseille ? Visiter ce musée figure parmi les activités à faire en premier. Avant d’y pénétrer, profitez de la beauté de l’édifice réalisé par l’architecte Rudy Ricciotti. Le cube noir ayant une façade en alvéole est singulier et ne passe pas inaperçu à Marseille. Profitez également des ateliers qui y sont organisés lorsque vous vous promenez dans le centre-ville.

Un billet d’entrée dans ce musée vous offre une balade au Fort Saint-Jean. Pour le même prix, il suffit de traverser une passerelle pour accéder à la cathédrale de la Major. La visite de ce lieu saint est gratuite.

2. Le Vieux-Port

Photo du Vieux-Port de Marseille Crédit : Istock

Au cœur de Marseille, le Vieux-Port est l’un des endroits emblématiques de Provence. Vous y promener vous permet ainsi de bénéficier de nombreuses activités. Vous pouvez par exemple profiter des restaurants en famille, avec vos enfants.

Vous découvrirez à Marseille l’ombrière-miroir du Vieux-Port. L’architecte Norman Foster est le concepteur de ce chef-d’œuvre.

Dominé par le Fort Saint-Jean, le Vieux-Port est un incontournable lors de la visite de Marseille. Ce site historique et culturel n’est pas à rater lors d’une excursion.

3. La Basilique Notre-Dame-de-la-Garde

Photo de la Basilique Notre-Dame-de-la-Garde Crédit : Istock

Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à Marseille, les touristes ne peuvent pas manquer la visite de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde. Surnommée « Bonne Mère », elle est le symbole de Marseille. Si vous cherchez une activité pour vos enfants, etc., faire le tour de ce lieu est recommandé. Une visite guidée vous aidera à apprécier toute la beauté de ce chef-d’œuvre. Il est en effet construit entre 1853 et 1864. Dans la cour de ce monument, vous pouvez admirer ses détails architecturaux.

Ce lieu emblématique de Marseille propose un panorama extraordinaire sur toute la ville. De plus, il vous permet d’accéder à un musée sur place à un prix symbolique de 5euros.

4. Le quartier du Panier

La place des Moulins dans le quartier historique du Panier à Marseille Crédit : Istock

Dans le quartier du Panier, vous plongerez dans une ambiance proche de celle d’un village de Provence. Il est coupé de la circulation et des bruits permanents de la ville. Faire une petite balade dans cette zone s’accompagne de la découverte de l’histoire de la ville phocéenne. Marseille y étale certains de ses plus beaux trésors architecturaux.

Le Panier est un vieux quartier de la ville. Parmi les activités que vous pouvez y faire, il est possible de citer :

L’excursion dans les coins des stries art ;

La balade dans les terrasses de la ville ;

La visite de la Vieille Charité ;

La visite de la Maison de la Boule.

5. Le Parc National des Calanques

Des bateaux de croisière dans les Calanques Crédit : Istock

Découvrir les Calanques figure parmi les activités incontournables lorsque vous faites la visite de Marseille et de ses alentours. Connues dans le monde entier, les Calanques s’étendent sur une vingtaine de kilomètres, de Marseille à Cassis, et abritent un grand parc naturel.

Les calanques restent le premier parc national des villes périphériques de la France et de l’Europe. Ce site rassemble de nombreuses activités (spectacles, ateliers, visites, etc.).

Si vous aimez l’escalade et la balade, la visite des Calanques de Morgiou et de Sugiton vous plaira. Profitez ainsi du port, de la plus belle plage de Marseille, etc. À noter qu’à Sormiou se trouve l’une des plus grandes calanques de Marseille.

En prenant la direction de Cassis, vous aurez la possibilité de faire la découverte des Calanques de Port-Pin, d’En-Vau et de Port-Miou.

La découverte du parc des Calanques se fait en voiture, à pied, etc. Vous pouvez également prendre un bateau au cœur des calanques. Voici les prix d’un embarquement pour une petite croisièrelors de la visite des 12 Calanques:

Pour les enfants de 4 à 12 ans: 23euros par personne ;

Pour les enfants de 13 à 18 ans: 27euros par passager ;

Pour un adulte: 30euros.

6. La Cathédrale de la Major

La Cathédrale Sainte-Marie-Majeur ou Nouvelle Major Crédit : Istock

La Cathédrale de la Major se trouve au cœur du quartier de la Joliette, face au musée MuCEM. À Marseille, les locaux l’appellent La Major. Figurant parmi les plus grandes cathédrales de France depuis le moyen-âge, elle peut accueillir plus de 3000 visiteurs. La découverte de ce joyau architectural de la ville est incontournable selon les avis de nombreux touristes de Marseille. Elle n’a pas de prix. Si vous faites une sortie en famille ou en groupe, vos dépenses seront minimes dans ce lieu.

7. Visite en bateau

Un bateau dans les Calanques Crédit : Istock

Marseille figure parmi les villes de France riches en activités touristiques. Vous pouvez par exemple faire une balade en bateau en partant de Marseille pour 65euros. Pour profiter d’une journée entière en bateau dans les Calanques de Marseille, ce tarif s’élève à 113euros. Une balade en bateau dans l’après-midi est aussi possible pour 88 euros.

Après le bateau, il est également possible de faire de la plongée dans un lieu touristique. Cette activité vous permet la découverte de nombreuses espèces marines de Marseille lors de votre visite de la ville. Solitaire, en groupe ou en famille, la plongée est accessible à tout le monde (enfant, adulte, etc.).

8. Escape game à Marseille

Une loupe et un tampon escape game Crédit : Olivier Le Moal

Vous aimez l’escape game ? Les jeux de ce genre sont facilement accessibles à Marseille. En famille ou avec vos proches, profitez de vos vacances pour passer une journée inoubliable. Sachez que l’escape game est adapté aux enfants de plus de 9 ans et aux adultes.

L’escape game se déroule généralement en cinq étapes:

La présentation ;

Le briefing ;

L’escape game ;

Le débriefing ;

La séance photo.

Réservez votre séance d’escape game pour ne pas rater cette activité de famille ou de groupe à Marseille.

Choisissez un ou plusieurs scénarios lors d’une activité d’escape game avec vos enfants. La salle est préparée selon les jeux et les règles d’escape game proposés.

9. Louer un vélo électrique pour visiter Marseille

Une femme avec un vélo électrique sur le bord de la mer Crédit : Istock

Vous aimez les visites en vélo ? Profitez d’une balade en vélo électrique dans la ville de Marseille.

Une balade à vélo électrique de Marseille est adaptée à tous les profils de visiteurs enfant ou adulte. Cette balade est accessible. Si vous souhaitez une visite guidée, un moniteur vous aidera pour que vous passiez une belle journée dans la ville. Sur un vélo électrique, la découverte de la ville et du bord de la mer est une activité épanouissante à Marseille.

Cette activité est conseillée pour une sortie en famille ou en groupe lors d’un passage dans la cité phocéenne.

10. Vol et saut à Marseille

Un homme sur un deltaplane en plein vol Crédit : Istock

À Marseille, de nombreux professionnels proposent des activités de vol, de saut et de plongée. Marseille est en effet un lieu idéal pour la découverte de loisirs à sensations fortes. Vous pouvez par exemple faire du saut en parachute, du saut élastique ou du saut en parapente.

Si vous préférez le vol, il est possible de prendre un hélicoptère. Le vol dans un avion, le vol en deltaplane et le vol en montgolfière sont également disponibles (pour enfant et adulte).

Que vous optiez pour le vol ou le saut, vous serez en sécurité avec les professionnels de Marseille.

11. Visite de Marseille en Segway

Un groupe de personne se déplace en Segway. Crédit : Istock

Vous avez testé la plongée, les croisières en bateau, les balades à vélo électrique, le tour de Cassis, les jeux d’escape game, etc.? Vous avez sûrement passé une belle journée à Marseille. Pour une sortie ou une balade en groupe ou en famille, vous pouvez faire le tour de la ville en Segway. Le Segway est facilement accessible et constitue un bon moyen de faire une excursion au cœur de la ville avec un moyen de locomotion moderne.

Lors d’une balade en Segway, avancez à votre rythme ou calez-vous sur celui de vos enfants. Vous pouvez aussi programmer des visites en Segway en famille(air de jeux, centre de loisirs, spectacle, bord, etc.).

12. Ateliers et dégustation à Marseille

Une femme déguste du vin Crédit : Ivanko_Brnjakovic

À Marseille, participer aux ateliers de dégustation vous permet de passer une journée agréable en groupe ou en famille. Cette activité pour adultes et enfants est instructive. Au cours de l’atelier et des visites, vous pouvez voir les détails d’un processus de fabrication alimentaire. Dans un atelier de bière, il est par exemple possible de découvrir le fonctionnement d’un atelier production artisanal. Après le tour de l’atelier, profitez d’un verre de bière fraîche. Ce genre de sortie figure parmi les activités très convoitées à Marseille et dans la région de Provence.

13. Les spectacles

L’Opéra Municipal de Marseille Crédit : Istock

Après une longue journée d’activités physiques dans la ville portuaire de Marseille, profitez d’un spectacle tout en prenant une sieste. Les sorties en soirée vous aideront à vous détendre. Vous n’avez qu’à rejoindre une salle de cinéma et à choisir le spectacle adapté à votre famille ou votre groupe.

Si vous êtes avec vos enfants, sachez que les organisateurs de spectacles de Marseille proposent de nombreuses options (théâtre, atelier instructif, cirque et d’autres loisirs intéressants).

14. Bord de la mer marseillais

Le port de Marseille Crédit : Istock

Une sortie au bord de la mer Marseille figure parmi les activités à faire pour terminer la journée après des visites de lieu ou des loisirs intenses au cours. Cette partie du littoral est bordée de bars et de restaurants pour tous les goûts (famille, groupe d’enfants ou adultes, etc.).

Dans cette région de Provence, ce genre d’activités vous permet de faire le tour de la ville tout en profitant d’une vue magnifique. Le bord de la mer est également un lieu de rencontre pour se faire des amis à Marseille.

15. Excursion privée

Une femme fait la randonnée dans les Calanques d’En-Vau, en Cassis Crédit : Istock

À Marseille, les activités à faire sont nombreuses lors d’une excursion privée. Vous pouvez par exemple explorer un quartier en van luxueux. Cette activité de découverte, à faire en famille avec vos enfants ou en groupe avec vos amis, vous permet d‘admirer l’authenticité de l’architecture de la ville, les Calanques et le Cassis. Une visite guidée est également conseillée le temps d’une sortie pour profiter pleinement du lieu choisi ou de votre centre de loisirs préféré.

Spectacle, visites de lieux, loisirs, etc., la ville de Marseille abrite une multitude d’activités touristiques, un musée, un parc, etc.