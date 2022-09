15 idées pour un week-end au vert

Offrez-vous un séjour dans les destinations de France connues pour leur richesse naturelle. Une expérience découverte à partager en famille ou en amoureux.

Renouer avec la nature le temps d’un week-end ou durant les vacances pour se faire du bien

Un homme portant des lunettes de soleil, étendu dans l’herbe Credit : BartekSzewczyk

Rien de tel qu’un voyage en pleine nature pour se ressourcer en famille ou en amoureux. Passer un week-end ou des vacances à la campagne afin de se rapprocher un peu plus de la nature ne fait que du bien. En effet, passer un séjour paisible au cœur d’un parc naturel en France ou une nuit à la belle étoile dans un camping en pleine forêt est le meilleur moyen d’oublier le stress. Choisissez un hébergement implanté au cœur de la forêt, une maison insolite ou encore une cabane dans la montagne pour encore plus de dépaysement.

En France, il existe de nombreuses destinations qui vous permettent de renouer avec la nature. Vous aimez les plages aux allures tropicales? Vous préférez les paysages de montagnes parsemées de forêts, sillonnés de rivières et de lacs ? Où que vous alliez, vous trouverez un hôtel agréable qui vous accueillera en famille, entre amis ou en amoureux. Les activités dans la nature foisonnent et les visites culturelles ne manqueront pas.

15 destinations de vacances en France pour un séjour au cœur de la nature

Un champ de lavande Credit : Ronnybas

Passez un séjour mémorable en découvrant ces destinations en France qui ont tout pour séduire les amoureux de la nature. Succombez au charme de ces paysages le temps d’une balade de jour ou de nuit. Vous pourrez choisir une chambre offrant une vue sur la nature, sur un lac ou encore sur un château. Vous aurez l’embarras du choix non seulement concernant les hébergements, mais aussi les activités en pleine nature pour toute la famille : randonnées, spa, piscine, animations pour enfant…

1- La Forêt d'Orient en France pour un week-end en famille

Belle nature dans la forêt Crédit : valio84sl

Située dans la région Grand-Est, la Forêt d’Orient, à moins de 3 heures de voiture de Paris, fait partie des plus vastes parcsnaturelsde France. Ce site de plus 70000 hectares abritedesarbrescentenaires et plusieurs lacs qui constituent des sanctuaires privilégiés pour une faune et une flore variées. Il possède notamment une réserve ornithologique comprenant près de 267 espèces d'oiseaux. Les lacs sont propices à de nombreuses activités pour toute la famille comme la pêche, le canoë, l’aviron, ou encore la voile. Les hôtels et chambres d’hôtes sont nombreux à proposer des chambres avec vue sur la nature.

2- Le parc naturel régional des Causses du Quercy en France

Un paysage inoubliable dans le parc Causses du Quercy Crédit : sosobuzuk

Situé enrégion Occitanie, le parc naturel régional Causses du Quercyregorge de sites d’exception : des lacs, des villages pittoresques, des grottes, et de nombreuses autres curiosités de la nature.

Durant votre séjour dans un hôtel ou dans un camping, vous aurez l’occasion de visiter Rocamadour et la vallée de la Dordogne, Cahors et la vallée du Lot ou encore Figeac et la vallée du Célé.

Ne manquez pas les randonnées qui mènent au « triangle noir », une zone particulièrement propice pour passer une nuit à la belle étoile. N’oubliez pas non plus les balades souterraines dans les cavitésdes Causses du Quercy, un haut lieu de la spéléologie en France.

3- Les Cévennes en France pour un week-end en famille

Un beau paysage de la nature aux Cévennes Crédit : Tim Starke

À environ 700 km de Paris, lesCévennesforment un véritable havre de paixau sud du Massif central. Il s’agit d’une destination idéale pour enchainer les visites de châteaux, de sites naturels et d’autres lieux d’intérêt avant de retrouver la chambre d’hôtel pour une nuit de repos bien mérité.

Le parc des Cévennes constitue en effet un territoire sauvage et préservé, abritant une faune et une flore riches qui lui valent d’être classéréserve mondiale de biosphère par l’UNESCO.

LeParc national des Cévennes a obtenu en 2018 le label « Réserve internationale de ciel étoilé » pour la qualité exceptionnelle de son ciel pendant la nuit.

4- Les Pyrénées ariégeoises en France pour un week-end en famille

L’arrière-pays des-Pyrénées ariégeoises Crédit : Marc Andreu

LesPyrénéesariégeoises sont une destination idéale pour prendre un grand bol d’air frais, que ce soit pour les vacances ou pour un week-end. Cette partie des Hautes Pyrénées possède un paysage naturel riche, vaste et préservé. Ce territoire séduit les inconditionnels de randonnée provenant des quatre coins de la France. Les nombreuses pistes de balade passent par des pâturages verdoyants, des lacs cristallins, des étangs sauvages et des cascades sublimes.

Le séjour sera aussi agrémenté de visites dans les villages pittoresques où les habitants et les artisans locaux sont très accueillants. Les haltes seront l’occasion de goûter à la cuisine locale avant de retrouver votre chambre d’hôtel pour une nuit reposante.

5- La Touraine en France pour un week-end en famille

Une vallée verdoyante au bord de la rivière à Touraine Crédit : Gim42

La Touraine, située en région Centre-Val de Loire, est traversée par la Loire. La Touraine a su préserver un patrimoine naturel qui contraste harmonieusement avec son urbanisme dynamique. Parmi les lieux d’intérêt à découvrir lors des vacances en Touraine se trouvent les somptueux châteaux entourés de vignobles. Les maisons troglodytes abritant des musées valent aussi le détour. Les chemins de randonnée traversent également de vastes massifs forestiers et croisent des cours d’eau propices aux balades fluviales. Vos enfants apprécieront le voyage autant qu’à Disneyland !

Les Causses du Larzac en France pour un week-end en famille

Un paysage de bout de monde dans les Causses du Lazarc Crédit : tupungato

Le Parc Naturel Régional des Causses du Larzac, en Occitanie, est une destination plaisante pour les amoureux des grands espaces et de la nature. Ce territoire est connu pour être peu peuplé et calme, mais vous y trouverez quand même de charmants hôtels, de petits villages accueillants et des activités à partager avec les enfants. De quoi se déconnecter du monde en famille. Ce Parc Naturel Régional donne la possibilité d’effectuer diverses activités sportives de plein air, mais aussi de visiter des fermes où goûter aux meilleurs produits du terroir.

1- Le Haut Languedoc en France pour un week-end en famille

Un petit village dans la nature enseveli par la brume Crédit : Gilles_Paire

Le Haut Languedoc vous offre une parenthèse d’escapade pour vous détendre dans la nature. Après une nuit à l’hôtel, ponctuez votre séjour par de nombreuses découvertes, des plaines viticoles aux étendues céréalières, en passant par les lacs et les grottes datant du Néolithique. Vous pouvez réserver votre hébergement toute l’année.

2- Les Gorges de l’Ardèche en France pour un week-end en famille

La rivière des Gorges de l’Ardèche Crédit : Philippe Paternolli

Classées sites d’exception de France, les Gorges de l'Ardèche s'étendent sur une trentaine de kilomètres. Elles peuvent être explorées en canoë, à pied, à vélo ou à cheval via les nombreux sentiers balisés offrant des panoramas à couper le souffle.

Vous pouvez également vous adonner à l'escalade, à la spéléologie ou encore au parapente lors de votre séjour en famille. La descente des Gorges de l'Ardèche peut se faire en un week-end. Les infos et les photos sur les gorges de l’Ardèche vous donneront envie de réserver une chambre d’hôtel au plus vite!

3- La Voie Verte des Hautes-Vosges en France pour un week-end en famille

Les Hautes Vosges enneigées Crédit : Pixel-68

Le massif vosgien est aussi un lieu de villégiature où prendre un bon bol d'air au cœur de la nature. Que vous y alliez en solo, en amoureux, entre amis en famille, le vaste domaine de la Voie Verte vous apaisera avec sa végétation luxuriante. Oubliez votre voiture et laissez-vous tenter pour une balade équestre ou en VTT pour rallier les lieux d’intérêt et vestiges culturels chargés en histoire.

4- La Provence en France pour un week-end en famille

Les fameux champs de lavande violets en Provence Crédit : Serbek

Découvrez le temps d’un week-end en famille les fameux champs de lavande qui représentent l’un des plus beaux paysages nature de France.

La Provence, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au sud-est de la France, vous émerveillera avec ses champs de lavande à perte de vue et ses falaises d'ocre.

Cette destination de vacances possède plusieurs itinéraires balisés pour les amoureux de la randonnée. Découvrez le patrimoine culturel très riche et les traditions ancestrales de la région, sans compter sa gastronomie gourmande qui attire tant de visiteurs.

5- La Camargue en France pour un week-end en famille

Les flamants roses de la Camargue Crédit : Byrdyak

La Camargue garantit un véritable retour aux sources pour oublier le stress des grandes villes. Situé entre le Rhône et la Méditerranée, ce parc vous permet d’observer les colonies de flamants roses dans leur habitat naturel. Pour agrémenter votre séjour, la tauromachie, les balades à cheval, et les baignades dans la piscine naturelle sont des activités très prisées dans cette belle destination. Bon nombre de locations de vacances sont dotées d’un spa et d’un restaurant mettant à l’honneur la cuisine locale.

6- La Corte en France pour un week-end en famille

Une vue panoramique depuis les hauteurs de la Corte Crédit : : Jan Zabrodsky

Située au centre de l'Île de Beauté, et desservie par des vols directs depuis Paris, la Corte est un petit village accroché à la roche. Il offre une vue panoramique sur les somptueuses Gorges de la Restonica, une rivière ponctuée de cascades et de piscines naturelles. Ce territoire est un véritable terrain d’aventure et d’évasion, parfait pour un séjour en famille ou en amoureux sous le thème de la communion avec la nature. N’hésitez pas à réserver votre location de vacances au plus tôt, car la Corte est prise d’assaut en été.

7- La vallée de la Dordogne en France pour un week-end en famille

La beauté de la vallée de la Dordogne Crédit : Mogala

La vallée de la Dordogne, surnommée la vallée des merveilles, semble tout indiquée pour un week-end de détente dans la nature. Cette campagne mosellane possède des paysages magnifiques entre prairies vallonnées, jardins et champs cultivés. Les balades dans les jardins de Marqueyssac et la découverte de villages pittoresques pour faire des haltes gourmandes (foie gras, magrets, truffes et cèpes au menu) agrémenteront votre séjour.

8- Le Gers en France pour un week-end en famille

Paysage de campagne dans le Gers Crédit : dutourdumonde

Situé aux portes de la Gascogne, dans le sud de la France, à environ 7 heures de Paris, le Gers invite à l’évasion et au retour aux sources. Ce territoire agricole est sillonné de petits cours d’eau bordant les vignes, de bosquets, et de haies odorantes à perte de vue. Quelques châteaux gascons, des castels et des bastides s’élèvent sur des promontoires rocheux.

9- Le Loiret en France pour un week-end en famille

Un château à découvrir dans le Loiret Crédit : StockPhotoAstur

Situé entre Montargis er Pithiviers, à 80 km de Paris, le Saint Loiret est entouré par la forêt d’Orléans qui fait 35 000 hectares. Son riche terroir, sa nature préservée et son patrimoine culturel valent le détour. Ponctuez votre voyage sur cette route de la Bretagne par des visites d’édifices religieux, de châteaux forts, de musée insolite, mais aussi de jardins sur laRoute des roses.