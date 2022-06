Quelles sont les 10 plus grandes villes de France ? 

Quelles sont les plus grandes villes de France ? Avec plus de 67 millions d’habitants, la France a une densité de population élevée. Découvrez les 10 plus grandes villes de France.

À voir aussi

Vous aimez les voyages rythmés dans des capitales ou des métropoles ? Cet article est fait pour vous. Paris, Marseille, Toulouse, Strasbourg ou Montpellier, en France, les grandes villes sont nombreuses. De plusieurs millions à des centaines de milliers d’habitants, ces villes attirent tous les ans de nombreux habitants.

Dans ces grandes villes françaises, il y a tout ce qu’il faut : transports en commun, restaurants, activés et loisirs… Il y a de quoi faire ! Au vu du classement, la quasi-totalité des plus grandes communes françaises se trouvent le long des littoraux : Nice, Marseille, Montpellier, Bordeaux… À l'inverse, la région de l'Auvergne n'abrite pas de grandes villes, à l'exception de Clermont-Ferrand.

Vous trouverez peut-être votre prochaine destination de vacances pour un week-end en France parmi ces 10 plus grandes villes de France.

Paris, la capitale Française

Vue aérienne sur la ville de Paris, capitale de la France et plus grande ville du pays. Crédit : IStock

Paris est la seule ville de France à dépasser le million d'habitants. Avec 2,175 millions d’habitants selon l'Insee, Paris, première ville d’île de France, est la plus grande ville du pays. En comparaison aux autres capitales européennes, Paris n'est pas la ville la plus imposante en termes de population. Pour vous donner une idée, sa voisine Londres compte presque 10 millions d'habitants.

Même si ce n’est pas une surprise, depuis la pandémie de Covid-19, les parisiens quittent la capitale pour des régions de province. Avec une superficie de 105 kilomètres carrés, la capitale française jouit de nombreuses activités, bars et restaurants qui font de Paris la première ville du classement.

Marseille, dans la région Provence-Alpes-Côte d’azur

Marseille est la deuxième ville française. Crédit : IStock

Souvent surnommée « la capitale du sud », Marseille se positionne deuxième dans le classement des plus grandes villes de France. En effet, en 2021 la commune française des Bouches-du-Rhône comptabilisait 873 000 habitants. Profitez d’un week-end à Marseille et visitez sa vieille ville, son célèbre vieux port et ses beaux paysages.

Lyon, dans la région Rhône-Alpes

Sur le podium du classement des plus grandes villes de France, on retrouve Lyon à la troisième place. Crédit : IStock

Lyon fait partie des communes françaises les plus peuplées et plus grandes. Cette ville historique française compte un peu moins de 540 000 habitants. Elle se place de justesse sur le podium du classement des plus grandes villes de France. Les habitants de cette grande ville apprécient la proximité des sports d’hiver (les Alpes) et des activités estivales (la Méditerranée). Pour des vacances ou un court séjour, visitez Lyon et ses alentours. Cette grande ville historique vous livrera tous ses secrets.

Toulouse, la ville rose

Très belle vue aérienne sur la ville de Toulouse, surnommée la ville rose. Crédit : IStock

Chef-lieu de la région Occitanie, Toulouse est la quatrième plus grande ville de France avec un peu plus de 500 000 habitants recensés en 2021 selon l'Insee. La population toulousaine a le soleil dans le cœur et sait recevoir ! Si vous partez en voyage à Toulouse, vous devez absolument faire un tour à la Cité de l’Espace. Si vous ne le saviez pas, Toulouse est la capitale aéronautique et spatiale en France.

Nice, sur la Côte d’Azur

Vue aérienne sur la Promenade des Anglais à Nice. Crédit : IStock

Quand on pense à la ville de Nice, on pense à la célèbre Promenade des Anglais, la vieille ville et la place Masséna. Ensoleillée toute l’année, cette commune française de la Côte d’Azur abrite presque 340 000 habitants. Sans compter que l’été, les touristes arrivent par milliers pour passer de très belles vacances en Provence-Alpes-Côte d’azur. Nice fait partie des communes les plus appréciées des Français.

Nantes, en plein cœur des Pays de la Loire

Nantes est la sixième plus grande ville du pays. Crédit : IStock

Avec plus de 320 000 habitants selon l'Insee, Nantes occupe la sixième place dans le classement des villes les plus grandes de France. Sa population est principalement urbaine. Nantes est une ville à visiter absolument pour un week-end dépaysant.

Montpellier, septième dans le classement

Dans le sud de la France, Montpellier est une des plus grandes villes de France. Crédit : IStock

Montpellier est une commune urbaine française du sud de la France, à seulement quelques kilomètres de la mer Méditerranée. Préfecture du département de l’Hérault, Montpellier recense quelques 300 000 habitants. Pour un voyage d’exception dans le sud de la France, visitez Montpellier et ses alentours, comme la petite ville portuaire de Sète à seulement 30 minutes de Montpellier.

Strasbourg, dans la région Grand Est

À Strasbourg, le quartier la Petite France attire beaucoup de touristes. Crédit : IStock

Strasbourg est une commune française connue et reconnue pour son incroyable marché de Noël. Avec une population de 285 000 habitants, Strasbourg est la préfecture du Bas-Rhin. Son célèbre quartier la Petite France attire chaque année des milliers de touristes.

Bordeaux, capitale de la région Nouvelle-Aquitaine

Vue aérienne sur la ville de Bordeaux, une des plus grandes villes de France. Crédit : IStock

Sur les bords de la Garonne, Bordeaux fait partie des communes les plus peuplées et les plus grandes de France avec environ 260 000 habitants selon l'Insee. Cette commune française séduit par son charme de l’ancien, ses places historiques et son fleuve traversant.

Lille, la plus grande ville du nord de la France

Belle vue sur la Grand-place de Lille. Crédit : IStock

Lille est la dernière du classement des plus grandes villes de France. L’architecture de cette ville est typique de la région du Nord et de la Belgique. Ses quelques 235 000 habitants apprécient son charme, ses activités et son club de football très connu, le LOSC.

Quelles sont les autres grandes villes de France ?

Sur l'Île de la Réunion, Saint-Denis est l'une des plus grandes villes de France. Crédit : IStock

Saint-Étienne, Rennes, Reims, Toulon, Grenoble, Dijon, Angers et bien d'autres… la liste est longue. Avec une superficie de 544 000 km², la France abrite plus de trente villes avec plus de 100 000 habitants.

Les villes des DOM-TOM ne sont pas à mettre de côté. La commune française sur l'Île de la Réunion, Saint-Denis, est dans le top 20 des plus grandes villes de France.