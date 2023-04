15 meilleures activités à faire à Paris pendant un week-end

Vous êtes en partance pour un week-end à Paris ? Alors, voici les 15 activités que vous devez faire absolument !

Paris sera toujours Paris !

Paris Crédit : StockByM

Paris. La plus belle ville du monde. Bien sûr, il s’agit d’une affirmation gratuite dont la promotion est effectuée par l’industrie du cinéma, la télévision, et les médias. Après, si vous nous demandez notre avis, nous affirmons être entièrement d’accord. Si vous avez vu Emily in Paris, vous verrez la capitale de la France sous un autre angle. Vous verrez une ville romantique, teintée d’art, de cafés et de bonne nourriture. Ce qui, encore une fois à notre avis, n’est pas très éloigné de la réalité.

Bien évidemment, Paris n’est pas que photogénique. Il s’agit d’une véritable ville où il est possible de voyager ! Si cela vous étonne, alors vous serez d’autant plus étonné de savoir qu’il est tout à fait possible de passer un week-end à Paris. Tout simplement parce que les activités n’y manquent pas.

On pourrait penser, justement par rapport à l’image véhiculée par les médias, que Paris est une ville classieuse, voire pompeuse. Ce qui, pour une fois, n’est pas représentatif de la réalité. Paris est une ville très diversifiée. Chaque quartier de la capitale française raconte une histoire. Il serait même possible d’affirmer que Paris est un musée de la taille d’une ville !

Paris est une ville qui date de plusieurs siècles déjà. L’art y est très présent et la culture y tient une place d’une très grande importance. C’est la raison pour laquelle les différentes visites à y faire ne manquent pas. De plus, il n’y a pas que les visites de sites historiques et artistiques ou de musées qui sont à faire à Paris. La capitale française regorge de petits endroits où les activités originales et insolites sont une expérience à essayer absolument.

Alors, ne pensez pas que Paris est une ville inaccessible ! D’ailleurs, un week-end à Paris vous permettra de facilement appréhender la ville, d’en savoir plus sur elle, et de la découvrir plus en profondeur.

Paris est une ville où il y a beaucoup à faire ! La visite du Parc des Princes n’est pas la seule activité qui mérite votre attention. Surtout si vous n’êtes pas fan de foot, ce site ne vous dira pas grand-chose. En fait, la visite du Parc des Princes est à faire uniquement si vous supportez le PSG et que vous avez plusieurs heures à dépenser ! Bien que le temps d’un week-end, ça ne devrait pas être le cas. De ce fait, oubliez la visite du Parc des Princes, tout du moins, pour ce séjour-ci. Il en est de même pour la visite de la tombe de tel ou tel Saint enterré à Paris. Petit indice, à part Saint Pierre-Julien Eymard et Saint Vincent de Paul, trois autres Saintes s’y trouvent et un week-end n’est pas forcément le meilleur moment pour un pèlerinage. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais il y a d'autres moyens d’apprécier les charmes parisiens. Vous n’avez aucune idée de quoi faire à Paris ? Poursuivez votre lecture et vous ne serez pas déçu !

15 meilleures activités à faire à Paris pendant un week-end

Paris by night Crédit : Givaga

Entre amis ou en famille avec vos enfants, seul ou en couple, passer un week-end à Paris est une véritable expérience. Si vous avez déjà vos billets, mais ne savez pas quelle visite faire ou quelle activité essayer, voici 15 des meilleures activités à faire à Paris pendant un week-end.

Une visite d’un café insolite au cœur de Paris

Un café à Paris Crédit : Rudimencial

Paris a énormément de surprises pour vous. La première étant le nombre de cafés insolites que vous pouvez trouver au gré de ses rues. Cela va de soi, la visite de l’un de ces cafés est à faire absolument. La portée insolite du café peut se situer au niveau de votre tasse de café, de votre bière, du cadre où vous êtes servi ou encore de l’accoutrement des personnes qui vous servent. Bien sûr, l’ambiance dans l’un de ces cafés insolites est bonne enfant ! Le but de l’activité est de passer un bon moment, et, à notre avis, ce sera le caspour vous.

Avis des internautes : il s’agit d’une expérience inédite, faisant partie des meilleures à faire à Paris.

Le meilleur escape game à Paris et en Île-de-France

Escape room Crédit : Wavetop

Vous savez ce qu’est un escape game ? Il s’agit de ces jeux d’un nouveau genre où vous êtes prisonnier et devez résoudre plusieurs énigmes et traverser plusieurs pièces pour vous libérer. Le concept peut paraître simple, mais avec la pression du temps, les énigmes compliquées, vos amis qui vous crient dessus, vos enfants qui hurlent de peur, vous verrez que ce n’est pas si simple que ça. En tout cas, l’escape game fait fureur à Paris. Il s’agit donc d’une activité à côté de laquelle il ne faut surtout pas passer.

Un petit tuyau : le meilleur escape game de paris sur le thème des zombies se situe dans le 9è arrondissement de Paris. Amusez-vous bien !

Avis des internautes : L’un des jeux les plus fun de Paris. À essayer absolument avec ses amis ou sa famille.

Le ciné-karaoké, très en vogue à Paris

Personnes qui font du karaoké Crédit : Drazen Zigic

Si vous aimez chanter et le cinéma, alors cette activité insolite est faite pour vous. Le ciné-karaoké vous permet de chanter directement avec le film d’où est tirée la chanson. Par exemple, vous pouvez chanter « La Seine, la Seine, la Seine » devant « Un Monstre à Paris », ou encore « The time of my life » devant Patrick Swayze qui se dandine devant vous. Il s’agit d’une activité fun et conviviale à faire entre amis ou même avec vos enfants. De plus, vous êtes entre vous ! Nul besoin d’avoir suivi des cours de chant ou des cours de musique pour s’amuser.

Avis des internautes : une expérience conviviale et sans prise de tête. Un excellent moyen de redécouvrir les différentes chansons du cinéma à travers une soirée tranquille entre amis ou membres de la famille.

Vivre une incroyable expérience immersive à Paris et en Île-de-France

Réalité virtuelle Crédit : Thinkhubstudio

Les expériences immersives sont beaucoup plus populaires actuellement. Tout simplement parce que la technologie se développe rapidement, rendant l’activité et les jeux encore plus ludiques et saisissants. Une expérience immersive reprend à peu près les mêmes codes que l’escape game, le théâtre et les jeux vidéo. Le but est de faire vivre un scénario plus vrai que nature à la personne qui participe à l’expérience immersive.

Parmi les meilleures expériences de Paris et d’Île-de-France, vous trouverez le Musée de l’Illusion dans le 1erarrondissement de la capitale de l’Hexagone.

Avis des internautes : une expérience troublante qui mérite votre attention, autant qu’une visite de musée ou d’une quelconque galerie d’art. Une activité différente d’une exposition d’œuvres d’art, mais tout aussi captivante.

Un séjour dans un hôtel original et insolite au cœur de Paris !

Serviettes et pantoufles dans un hôtel Crédit : Helin Loik-Tomson

Toujours sur le thème des activités insolites se trouvent les hôtels originaux et insolites de Paris ! Pour un séjour unique, pourquoi ne pas réserver une chambre dans l’un de ces hôtels ?

Vous pouvez par exemple réserver une chambre dans un hôtel où on peut s’offrir une fondue savoyarde avant de se relaxer dans un spa privatif.

Vous pouvez également passer une nuit dans le premier hôtel flottant de Paris.

Pour une escapade romantique en couple, vous pouvez réserver une chambre à Paris J’adore, un hôtel avec des chambres équipées de jacuzzi, de balançoires, d’un spa et d’un restaurant à tomber par terre. Rendez-vous dans le 17e arrondissement de Paris pour un peu d’amour et de coquineries.

Avis des internautes : un hôtel insolite n’est pas toujours drôle ou ridicule, c’est d’ailleurs le cas de celui du 17e arrondissement. Il est insolite parce qu’il est différent, mais positivement ! Du coup, une expérience validée sur Paris.

Le surf indoor de Paris !

Planches de surf Crédit : Morrison1977

Si vous aimez les activités insolites, voici le surf indoor. Il n’a rien de différent du surf traditionnel, à la seule différence que tout se passe en intérieur, grâce à un générateur de vagues sur lequel vous surfez. Comme quoi, le surf est une activité qu’il est possible de pratiquer sans la mer ! Comptez 25 €/pers pour participer à cette activité.

Néanmoins, le surf indoor n’est pas une partie de plaisir pour les néophytes. Évitez la bière qui entraîne une autre bière avec les amis avant votre séance. Vous risquez de repeindre la salle d’une tout autre couleur et de passer à côté d’une expérience incroyable. Surtout que vous serez la risée des surfeurs de toute l’Île-de-France ! De ce fait, avant de profiter de cette activité, préparez-vous !

Avis des internautes : une activité incroyable et parfaite pour les fans de glisse de la capitale de l’Hexagone.

La visite d’une nouvelle friperie insolite dans le thème du braquage de banque

Coffre de banque Crédit : Supersmario

Vous aimez les visites à thème ? Vous aimez les bonnes affaires ? Alors, vous adorerez la visite de cette friperie insolite sur le thème du braquage. Tout a été méticuleusement travaillé pour rendre l’expérience la plus réaliste possible. Il s’agit de la boutique Les Sales Voleurs, située dans le 20earrondissement de Paris. Le décor est digne de la Casa de Papel. Et les prix sont aussi attractifs qu’ils sont minimes. De quoi passer pour un vrai voleur !

Avis des internautes : un excellent moyen de faire son shopping tout en profitant d’un cadre insolite et amusant.

Une croisière sur la Seine avec Les Vedettes de Paris

La Seine Crédit : Olivier DJIANN

La Seine est sûrement l’un des atouts esthétiques de Paris. Si bien que la célébrité du fleuve mythique de la capitale française a fait le tour du monde. Si vous passez à Paris pour un week-end, vous devez essayer la croisière sur la Seine. Il s’agit d’une tout autre manière de découvrir la Ville Lumière. De plus, c’est un moment agréable à passer en famille. Faites découvrir la ville à vos enfants et vous leur permettrez de mettre un premier pied dans l’art et la culture. Le prix d’un billet pour une croisière sur la Seine est d’environ de 18 €/pers.

Avis des internautes : une activité qui, contrairement à ce que l’on pourrait penser, n’est pas uniquement réservée aux gens riches. Les croisières sur la Seine sont nombreuses ! À vous de choisir la vôtre.

La visite guidée du Louvre, le musée le plus célèbre du monde

Le musée du Louvre Crédit : juanorihuela

Le Louvre. Un musée mythique qui abrite l’une des œuvres d’art les plus célèbres du monde entier : la Joconde, de Léonard de Vinci. Bien sûr, il ne s’agit pas de la seule œuvre d’art que vous trouverez dans ce musée. Le Louvre n’est pas l’un des meilleurs musées au monde pour rien. Commencez la visite par la découverte de la pyramide du Louvre, une véritable œuvre d’art architectural. Continuez ensuite par son intérieur et les différentes œuvres qui y sont entreposées. La visite guidée du Louvre est une expérience pendant laquelle il est nécessaire d’écouter le guide ! En effet, chaque œuvre d’art entreposée au Louvre raconte une histoire et est d’une valeur inestimable. Alors, étoffez votre culture et vos connaissances sur l’art, au lieu d’essayer de prendre un selfie devant Mona Lisa.

Le prix du billet pour la visite du Louvre est de 17 €/pers.

Avis des internautes : un incontournable des circuits de visite de la ville de Paris. À ne rater sous aucun prétexte.

La visite guidée de Paris, à vélo électrique !

Des personnes qui font du vélo à Paris Crédit : Delpixart

Paris est une très grande ville. Il serait compliqué d’en faire la visite en une journée. Mais, rien ne vous empêche de faire une visite guidée de Paris à vélo électrique ! Il s’agit d’une activité qui fait de plus en plus d’adeptes. D’un côté, pour le côté écologique et sportif, d’un autre pour l’expérience. De plus, Paris est une ville propice aux balades à vélo. Profitez de la balade pour en apprendre le plus possible sur la légendaire ville de Paris.

Avis des internautes : une balade à vélo est toujours plus agréable qu’une visite en voiture ou en bus. Cela permet de s’arrêter à sa guise et d’avoir une meilleure vue sur la ville de Paris !

La visite guidée du château de Versailles

Le jardin de Versailles Crédit : Vladislav Zolotov

Paris est une ville où les monuments sont légion. C’est peut-être la raison pour laquelle il s’agit d’une capitale de l’art dans le monde entier. Toujours est-il que les monuments font partie intégrante du paysage de la ville de Paris.

L’un des monuments de France les mieux entretenus se situe à 16 kilomètres du cœur de Paris. Il s’agit du château de Versailles.

Le château de Versailles fut la demeure de Louis XIV, le légendaire Roi Soleil, qui a régné durant l’âge d’or de la France.

Aujourd’hui, le château de Versailles est toujours en parfait état. Il s’agit de l’un des monuments de France les plus visités, après la tour Eiffel. Le billet pour la visite du château de Versailles coûte entre 9 et 11 €/pers.

Avis des internautes : profitez-en pour étoffer votre culture grâce à la visite du château de Versailles. L’histoire qui se cache derrière est aussi passionnante que n’importe quel film d’époque.

Une expérience unique au monde : dîner au-dessus de la tour Eiffel

La tour Eiffel Crédit : dennisvdw

La tour Eiffel est le symbole de la ville de Paris. Il s’agit également de l’une des 7 merveilles du monde. La tour Eiffel trône sur Paris depuis ses 300 mètres de hauteur. La visite de cette tour est l’une des premières auxquelles on pense, dès lors qu’on pose les pieds à Paris. Le billet pour une visite guidée de la tour Eiffel coûte entre 11 et 28 €/pers.

Au deuxième étage de la tour Eiffel se trouve un établissement exceptionnel. Il s’agit de l’un des meilleurs restaurants gastronomiques de France : Le Jules Verne. Il s’agit d’un véritable atelier de cuisine où un plat est dessiné comme une peinture. Comptez 140 € pour la peinture en question ! Il va falloir fermer les yeux sur le prix. Mais il s’agit d’une expérience que vous n’oublierez pas de sitôt. Pensez tout de même à réserver votre table au moins 3 mois à l’avance.

Avis des internautes : dîner dans un restaurant gastronomique est toujours une expérience incroyable. Au-dessus de la tour Eiffel, c’est encore plus incroyable ! Essayez cette expérience à tout prix, vous ne le regretterez pas.

La visite de Montmartre : quartier ou musée ?

Montmartre Crédit : KavalenkavaVolha

Si vous aimez les ateliers de peinture en plein air, alors, vous allez adorer Montmartre.

Montmartre est le quartier légendaire de Paris où l’art règne en maître absolu. Non seulement vous y découvrirez une architecture incroyable et unique, mais vous comprendrez également pourquoi l’art semble ancré dans l’âme même de Paris. Vous souhaitez une peinture minute de votre visage ? Montmartre est la solution ! Entre les peintres, les mimes et les musiciens, vous y passerez sûrement la journée, et plus encore.

Mais l’activité à faire absolument à Montmartre est la visite de la Basilique du Sacré-Cœur. L’entrée de la basilique est entièrement gratuite. Néanmoins, le prix du billet pour visiter le Dôme et la Crypte est de 9 €/pers.

Avis des internautes : si vous êtes un amateur d’art, vous en trouverez dans tous les recoins du quartier, et ce, sans payer un seul sou. Alors, profitez-en !

La visite de la cathédrale Notre-Dame de Paris

La cathédrale Notre-Dame de Paris Crédit : anyaivanova

La cathédrale Notre-Dame de Paris est l’un des monuments les plus visités de Paris, avec le château de Versailles et la tour Eiffel.

Actuellement, la visite de Notre-Dame de Paris est impossible pour cause de réparations. En temps normal, le prix du billet pour la visite de la cathédrale Notre-Dame de Paris est de 4 €/pers.

Avis des internautes : une cathédrale majestueuse qui mérite toute notre attention. Un chef-d’œuvre architectural à découvrir absolument.

Une soirée au Moulin Rouge, une expérience à vivre !

Le Moulin Crédit : MaxOzerov

Le Moulin Rouge est aussi l’un des monuments de Paris. Aucun rapport avec son architecture, mais plutôt pour ce que le cabaret peut offrir en termes d’expérience. Entre la musique et la danse, l’ambiance générale et le ginger beer, une soirée au Moulin Rouge promet toujours d’être inoubliable. Bien évidemment, les enfants devront rester à l’hôtel. Le prix du billet pour une soirée au Moulin Rouge commence à partir de 90 €/pers.

Avis des internautes : une activité inédite à Paris ! Le burlesque est propre à Paris, ce que la baguette est propre aux Français. C’est un spectacle que vous n’oublierez jamais de toute votre vie.