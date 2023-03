Voyager à Dublin : 15 bonnes raisons d'y aller

Vous avez toujours souhaité visiter Dublin ? Voici 15 bonnes raisons de réaliser un road trip chez nos cousins Irlandais.

Dublin : la ville idéale pour un « city break »

Le Temple Bar, Dublin Credit : goncharovaia

L’Irlande est un pays très particulier. Si l’on devait faire une petite comparaison, l’Irlande pourrait être considérée comme la Bretagne du Royaume-Uni. Un pays vert, porté sur la tradition et la joie de vivre. La capitale de l’Irlande, Dublin, est une ville à visiter au moins une fois dans sa vie.

Avant d’organiser votre voyage à Dublin, révisez vos notions d’anglais. En effet, l’anglais est la langue parlée dans le pays des druides d’outre-Manche. Néanmoins, leur dialecte est relativement difficile à comprendre. D’où le besoin de révision d’anglais. Dans tous les cas, cela reste un détail. Sachez que l’Irlande est l’un des pays les plus accueillants d’Europe. De plus, il s’agit d’une destination très proche de la France. Cela signifie que vous n’aurez pas à supporter un long vol avant de poser vos pieds sur le sol irlandais :

Vol Paris – Dublin : 1h45;

Vol Bordeaux – Dublin : 2h00;

Vol Lyon Dublin : 2h25;

Vol Marseille – Dublin : 2h30.

Pour trouver un hôtel, il suffit de faire une réservation sur Internet. Bien sûr, il convient de vous y prendre à l’avance, de façon à bien préparer votre séjour et à profiter d’un prix plus intéressant.

Dublin est un pays de culture. D’ailleurs, la ville tout entière est teintée d’une atmosphère agréablement « vintage ». Le pays est très diversifié, les endroits à visiter sont légion et les voyageurs sont toujours considérés par les Irlandais comme les locaux eux-mêmes.

15 bonnes raisons de voyager à Dublin

Dublin Credit : Apostolos Giontzis

Vous n’êtes toujours pas convaincu par un petit voyage en Irlande ? Alors, voici 15 bonnes raisons pour vous convaincre de visiter Dublin.

Les Irlandais ont la joie de vivre

Trois femmes irlandaises qui font la fête Credit : Davi

Les Irlandais sont de véritables crèmes. Si vous habitez Paris, la différence entre les Parisiens et les Dublinois vous sautera directement aux yeux. Les gens vivent tranquillement, prennent le temps de sourire, de marcher et de profiter de la vie. Les Irlandais sont des habitants chaleureux, qui accueillent les voyageurs avec plaisir et toujours amicalement. De quoi changer des Parisiens et de leur moue perpétuelle !

Les bières irlandaises : les incontournables

Pintes de bière Credit : Moussa81

L’alcool. Ce breuvage unique qui peut transformer une personne de nature tranquille en machine à faire la fête. Les Dublinois ont une relation particulière avec l’alcool. Dublin est le berceau de la Guinness, cette bière brune dont la renommée est mondiale. Cependant, Dublin, ce n’est pas uniquement la bière. Vous y trouverez également un large choix de whiskies et de bourbons qui font partie des meilleurs du monde. À essayer absolument !

Dublin : une ville historique

Une rue à Dublin Credit : arcady_31

Dublin est teintée d’une histoire passionnante. La capitale de l’Irlande regorge de bâtiments qu’il faut visiter coûte que coûte. Entre les différents châteaux forts, les nombreux ponts qui traversent la rivière Liffey, ou encore le Duke of Wellington Monument qui n’est autre que le plus grand obélisque d’Europe, vous êtes sûr de ne pas vous ennuyer durant votre séjour.

Dublin et son architecture à couper le souffle

Symbole du centre de Dublin Credit : mady70

Dublin est une ville relativement difficile à cerner. Elle mêle l’architecture traditionnelle et l’architecture moderne avec brio. Dans la ville de Dublin, vous trouverez facilement un petit logement pittoresque avec un bar juste en face. Mais vous y trouverez également des chefs-d’œuvre architecturaux au style contemporain. Dans tous les cas, chaque style se marie à merveille avec la ville de Dublin. Si vous voulez notre avis, n’oubliez pas votre appareil photo ! Avec toute la beauté de Dublin, votre séjour sera à coup sûr rempli de clics et de flashs.

Dublin, une ville verte

La cathédrale St. Eunan, Dublin Credit : Ed Jackson

Dublin est une ville où la couleur dominante est le vert. La nature y est fortement présente. Peut-être les Irlandais ont-ils la main verte ? D’ailleurs, la couleur verte ne couvre pas uniquement Dublin. En effet, la nature prévaut sur tout le territoire irlandais. Cela est sûrement dû aux fréquentes averses qui baignent le pays. Attention, ne vous méprenez pas, Dublin n’est pas une ville mauvaise pour la santé. En fait, la pluie ajoute au charme de la ville. Et cela vous donnera une excuse pour vous abriter au bar du coin pour partager des verres avec les locaux, le temps que la pluie passe.

Dublin et ses traditions

Le pont de Synod Hall, Dublin Credit : Faina Gurevich

L’un des meilleurs conseils que l’on puisse donner à une personne qui prévoit un voyage à Dublin est d’en apprendre le plus possible sur les traditions d’Irlande. En effet, la culture y est très présente. La musique traditionnelle d’Irlande rappelle vaguement celle de l’ouest de la France. Entre atmosphère médiévale et sonorités druidiques, il ne serait pas étonnant qu’une réplique de la forêt de Brocéliande se situe au nord de Dublin. Les danses traditionnelles des Irlandais sont marquées par des mouvements de déplacements et de migrations. À elles seules, elles racontent une histoire, et toujours en rythme. Si vous aimez les nuits mouvementées, sachez que vous trouverez facilement un bar ou un pub où l’on danse sur de la musique traditionnelle irlandaise. L’essayer, c’est l’adopter !

Dublin : une ville authentique

Une rue à Dublin Credit : Borisb17

Dublin est à cheval entre la modernité et la tradition. Au centre de la ville, vous trouverez des bâtiments contemporains. En vous éloignant juste un tout petit peu, vous vous retrouverez dans une ambiance rustique avec des habitations qui semblent venir d’un autre temps. C’est cette diversité qui fait de Dublin une ville authentique.

Voyager à Dublin pour pas cher

Un avion qui atterrit Credit : Marcus Millo

Un autre des conseils à retenir pour un voyage réussi à Dublin est d’acheter son billet d’avion auprès d’une compagnie low-cost. Bien que le confort soit d’une importance capitale lors de tout déplacement, vous pouvez très bien résister deux heures sans coussin à mémoire de forme. De plus, le prix du billet aller-retour Paris-Dublin est de 50 €. À ce tarif, le billet est quasiment offert. De quoi vous permettre d’injecter votre argent dans votre chambre d’hôtel ou dans la découverte des nombreux alcools produits au pays du Leprechaun !

Dublin et ses musées gratuits

Museum Credit : marcviln

Lorsque nous disons que Dublin est une ville de culture, ce n’est pas que notre avis est biaisé par sa beauté. La preuve de l’importance de la culture au sein de la capitale de l’Irlande est la présence de nombreux musées dont l’entrée est gratuite. Dublin pourrait être la traduction littérale de « la culture n’a pas de prix ». Si vous ne savez pas par quel musée commencer, rendez-vous sur Internet et consultez les avis des voyageurs et des locaux qui ont déjà effectué leur visite.

Dublin et U2

Un guitariste Credit : SlayStorm

With or without you. Desire. I Will Follow. Sunday Bloody Sunday. Si ces phrases vous disent quelque chose, c’est parce qu’il s’agit de certaines des chansons les plus célèbres de l’un des groupes de rock anglais qui ont influencé plus d’une génération : U2.

Mais quel rapport avec Dublin ? Tout simplement parce que c’est dans la capitale de l’Irlande que le groupe U2 a rencontré le succès pour la première fois. Un succès qui est devenu mondial et qui peut être considéré comme une véritable success story, tant pour le groupe que pour leur leader au charisme inégalé : le grand Bono.

À Dublin, vous pouvez visiter le mythique studio d’enregistrement de Windmill Lane où ont été enregistrés les albums Boy (1980), October (1981), War (1983) ou encore The Unforgettable Fire (1984). Nous ne sommes peut-être pas des spécialistes de la musique et de son histoire, mais rien que pour ça, à notre avis, Windmill Lane est un véritable temple du rock anglais.

Dublin et les ponts pittoresques de la rivière Liffey

Un pont sur la rivière Liffey Credit : SAKhanPhotography

La rivière Liffey traverse Dublin dans toute sa longueur. La ville est construite le long de ses rives. Et pour la traverser, de nombreux ponts ont été construits pour relier les deux parties de la ville. Traverser l’un de ces ponts est un voyage en soi. En effet, bien que ne faisant que quelques dizaines de mètres, chacun des ponts raconte une histoire.

Dublin et la littérature

Le Trinity College, Dublin Credit : Lukas Bischoff

La culture ne serait rien sans livres et littérature. Les Irlandais adorent les livres. Et pour cause, de nombreux grands noms de la littérature ont vu le jour en Irlande. Pour n’en citer que certains, il y a Oscar Wilde, James Joyce et Samuel Beckett. Les Irlandais pourraient même être plus attachés à leurs livres qu’à la bière. Si vous souhaitez avoir un aperçu de l’amour des Irlandais pour les livres, alors rendez-vous à la bibliothèque du célèbre Trinity College. Il s’agit d’un temple du savoir à visiter au moins une fois dans sa vie.

Dublin : une ville à faire à pied

Une rue à Dublin la nuit Credit : mielag

Vous prévoyez de rester à Dublin pour une durée assez longue et vous ne savez pas comment vous déplacer dans la ville ? Sachez qu’à Dublin, vous n’avez ni besoin d’une voiture ni besoin d’un vélo. En effet, Dublin est une ville à taille humaine. Elle compte moins de 555 000 habitants et fait la superficie de 115 km². Si vous n’aimez pas marcher, peut-être que Dublin vous fera oublier la voiture. Pendant la durée de votre séjour, vous arriverez à coup sûr à visiter toute la ville. Dites-vous qu’il s’agit d’un excellent moyen de faire du sport, tout en découvrant de nouvelles choses. Au fil de vos promenades, peut-être que la marche deviendra l’un de vos hobbies favoris !

Dublin et sa cuisine

Chicken pot pie Credit : littleny

Si la France est mondialement connue pour sa gastronomie, ses plats raffinés et ses plats étoilés, ce n’est pas forcément le cas de l’Irlande. Cela ne signifie pas pour autant que les Irlandais cuisinent et mangent mal, bien au contraire. En effet, parmi les spécialités qui ont fait la renommée de l’Irlande, il y a :

L’Irish stew;

Le black pudding;

Le colcannon;

La tourte à la Guinness;

L’Irish Coffee et le w

Si vous êtes un fin gourmet, ne boudez pas Dublin. Vous serez surpris par la générosité et l’intensité de la cuisine des Irlandais.

Dublin : la ville de la Saint-Patrick

La parade de la Saint Patrick Credit : Piotr Koscielniak

La fête de la Saint-Patrick est une célébration en l’honneur du saint patron de l’Irlande. À la base, il s’agit d’une fête chrétienne. Néanmoins, aujourd’hui, la Saint-Patrick fait partie du folklore irlandais. Un festival de la Saint-Patrick est organisé dans tout le pays, et Dublin y participe. Défilés, musique, danse, et surtout, beaucoup d’alcool, tel est le programme chargé de la fête de la Saint-Patrick. Si vous voulez en profiter, prévoyez votre voyage à Dublin pendant la semaine du 17 mars, jour de la Saint-Patrick.